Marçal nomeou acusado de integrar grupo de megatraficante, diz coluna

Procuração a favor de Florindo foi assinada por Marçal em 28 de outubro de 2021 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um empresário, acusado de integrar a organização criminosa de um megatraficante, foi o responsável por representar, junto a órgãos do governo federal, o candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), conforme revelou documentos que a coluna Tácio Lorran, do Metrópoles teve acesso.

O piloto nomeado por Pablo Marçal para representá-lo, Florindo Miranda Ciorliné, é acusado pelo Ministério Público Federal de atuar na aquisição e ocultação de aeronaves para traficantes responsáveis pelo transporte de pelo menos 5,1 toneladas de cocaína da Bolívia ao Brasil.



Segundo o texto, a procuração a favor de Florindo foi assinada por Marçal em 28 de outubro de 2021 e deu poderes para réu o representar em órgãos do governo federal. Na ocasião, o empresário já havia sido preso pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público e se tornado réu na 1ª Vara Federal Cível e Criminal de Cáceres (MT).

Marçal não foi citado na investigação da PF, no entanto, a procuração indicou uma ligação direta do candidato com o empresário. Até então, era público o envolvimento de lideranças do PRTB, partido do ex-coach, com um esquema criminoso coordenado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). Marçal disse que, se pudesse, teria afastado o presidente do PRTB, Leonardo Avalanche. Ele classificou a situação como “constrangedora” e afirmou que não tem “amor por bandido”.