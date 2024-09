Justiça suspende pesquisa da Seculus em Jequié por irregularidades

A pesquisa havia sido divulgada no dia 7 de setembro - Foto: Divulgação

A Justiça Eleitoral de Jequié decidiu suspender a divulgação da pesquisa de intenção de voto, realizada pela empresa Seculus, por irregularidades. A decisão é do juiz Dr. Ricardo Guimarães Martins, da 22ª Zona.

A corte acolheu representação ajuizada pela coligação “Pra fazer mais por Jequié”, composta pelos partidos PSD, PT, PCdoB, PV, PSOL/Rede, MDB, PODE, PSB e Avante.

realizada pela empresa Séculus Consultoria e Assessoria Ltda ME e S2R Comunicação Ltda (Bahia Notícia), no município de Jequié.



O juiz decidiu no sentido de que a pesquisa registrada sob o nº BA-00729/2024, que apontou vantagem do candidato Zé Cocá em relação a Alexandre da Saúde, não obedeceu às regras legais contidas na Resoluçao TSE 23600/2019, encontrando-se irregular na forma de apuração, e determinou a suspensão imediata da divulgação, sob pena de multa diária de R$ 40 mil.