Lula liga para presidente eleito do Uruguai e o parabeniza por vitória

Chapa vencedora no Uruguai é formada por Yamandú Orsi e Carolina Cosse, que será vice-presidente - Foto: Santiago MAZZAROVICH / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ligou, na manhã desta segunda-feira, 25, para o presidente eleito do Uruguai, Yamandú Orsi, para parabenizá-lo pela vitória no país vizinho.

Conforme assessoria do petista, na conversa, o gestor brasileiro também mandou, por Orsi, um abraço ao ex-presidente Pepe Mujica.

Lula ainda comunicou que irá visitar o Uruguai no dia 6 de dezembro, para a cúpula do Mercosul, quando pretende se encontrar com o presidente eleito e o ex-presidente.



Yamandú Orsi, pupilo de José "Pepe" Mujica, venceu o segundo turno das eleições presidenciais no país, no domingo,24, marcando o retorno da esquerda ao poder, após cinco anos de governo centro-direita.

Com a apuração finalizada, Orsi, da Frente Ampla, recebeu 1.196.798 votos, contra 1.101.296 do rival, o candidato governista Álvaro Delgado, anunciou a Corte Eleitoral.

Orsi obteve 49,8% dos votos emitidos e Delgado 45,9%.