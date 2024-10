Mario Galinho é eleito prefeito de Paulo Afonso

- Foto: Divulgação

O candidato do PSD, Mario Galinho, foi eleito prefeito de Paulo Afonso no primeiro turno das eleições com 50,19 % dos votos válidos, neste domingo, 6. Ao todo, ele recebeu 31.834 votos. Marcondes Francisco (PP) ficou em segundo lugar na disputa, tendo recebido 22.137 votos (34,90%).



Leia mais

>>“Salvador merece muito mais”, diz Bruno Reis após vitória

A eleição em Paulo Afonso teve 66.418 votos totais, o que inclui 1.060 votos brancos (1,60%), e 1.933 votos nulos (2,91%).

A abstenção foi de 16.439 eleitores, 19,84% do total de aptos a votar nas eleições de 2024 na cidade.

Leia mais

>> Primeiro turno teve 515 prisões por crimes eleitorais

Com 38 anos, Mario Galinho, que é divorciado, tem superior completo e declara à Justiça Eleitoral a ocupação de mecânico de manutenção. Ao seu lado, disputou como vice-prefeito eleito Pedro Macario (PSDB), que tem 84 anos.



A dupla lidera a coligação Paulo Afonso Reconstruída e Feliz, formada pelos partidos PSD, PSDB, CIDADANIA, AVANTE e SOLIDARIEDADE.