Marivalda e vice Tonha Magalhães 'mudam de cor' em Candeias; entenda

Candidata a prefeita de Candeias, Marivalda da Silva (PT), e sua vice na chapa, a ex-prefeita Tonha Magalhães (Avante), 'mudaram de cor' nas últimas eleições, de acordo com dados registrados na Justiça Eleitoral. Atualmente, a postulante petista se declara como preta.

Marivalda, que é vice-prefeita do município, mas rompeu com o prefeito Pitágoras para concorrer à sucessão, se apresentava como parda até 2016, quando foi eleita vereadora pela segunda vez. Em 2020, quando compôs a chapa para o executivo pela primeira vez, a política ja passou a se autodeclarar como 'preta', repetindo a cor nas eleições de 2024.

Já Tonha Magalhães se declarou como 'branca' até 2018, quando tentou voltar à Câmara dos Deputados, sem sucesso. Em 2020, quando buscou voltar ao Executivo de Candeias, encabeçando a chapa, a ex-deputada e ex-prefeita mudou sua autodeclaração para parda, repetindo a cor no pleito deste ano.

A legislação prevê como política de equidade racial a destinação de uma parcela do fundo eleitoral para candidaturas pardas e pretas, com o objetivo de corrigir desigualdades raciais históricas na política representativa.

Companheiras de chapa na disputa contra Eriton Ramos (PP), escolhido por Pitágoras para a sua sucessão, Marivalda e Tonha eram adversárias ferrenhas até meados deste ano. A ida de Tonha para o Avante, inclusive, foi uma estratégia para garantir novamente sua candidatura a prefeita, que foi retirada após negociação com a petista.