Ministério da Justiça registrou 3 mil crimes eleitorais no 1º turno

Também foram registradas 1.170 ocorrências de boca de urna - Foto: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

O Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou cerca de 3 mil crimes eleitorais apenas no último domingo, 6, no primeiro turno das eleições municipais. O dado faz parte de um balanço divulgado pela pasta na sexta-feira,11.

Conforme levantamento realizado pela CNN, também foram registradas 1.170 ocorrências de boca de urna; 498 de compra de votos e corrupção eleitoral; e 384 de propaganda eleitoral irregular.~



O ministério ainda registrou 269 casos de violação ou tentativa de violação do sigilo de voto e 83 ocorrências de desobediência a ordens da Justiça Eleitoral.

As medidas integram a Operação Eleições 2024, coordenada pelo Ministério da Justiça, com participação de equipes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional, além de representantes das secretarias estaduais de Segurança Pública.

De acordo com o Ministério, foram apreendidos R$ 638 mil em espécie no dia do primeiro turno. Além disso, as autoridades prenderam 536 pessoas, sendo 23 candidatos. Os dados também apontam que 53 veículos foram apreendidos por transporte irregular de eleitores.



O balanço completo feito pelo ministério, com dados de 17 de agosto a 6 de outubro, mostra que foram registrados, ao todo, 4.556 crimes eleitorais. Ao longo desse período, 576 pessoas foram presas e R$ 22,7 mil foram apreendidos.