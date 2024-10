Ministro de Lula destaca importância da Bahia para o PT: "Espelho"

Ministro de Lula fala sobre gestões petistas na Bahia - Foto: Divulgação

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, destacou, nesta sexta-feira, 27, o papel da Bahia para o Partido dos Trabalhadores. Baiano, Macêdo afirmou que as gestões petistas no estado servem como "espelho".

“A Bahia é a maior economia que o PT governa depois da Presidência da República, é uma experiência vitoriosa do modo petista de fazer campanha e de governar. A Bahia é um espelho para o PT no Brasil inteiro, então nós temos muita responsabilidade com a Bahia”, pontuou o ministro, que cumpriu agenda em Salvador.

Márcio Macêdo estará em Ilhéus, no sábado, 28, onde participará de uma agenda com a candidata Adélia Pinheiro (PT). O ministro disse apostar na vitória da aliada petista.

“A companheira Adélia com certeza sairá vitoriosa e Ilhéus vai poder experimentar uma gestão democrática, popular e sintonizada com os governos Estadual e Federal”, afirmou o titular da Secretaria-Geral.