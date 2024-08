Pablo Marçal declara patrimônio milionário ao TSE; veja quanto

Pablo Marçal é candidato a prefeito de São Paulo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O coach Pablo Marçal (PRTB), candidato a prefeito de São Paulo, declarou um patrimônio de R$ 193.503.058,17 à Justiça Eleitoral. Os bens variam entre ações e sociedades em empresas, imóveis e aplicações bancárias.

O patrimônio mais alto está descrito como uma participação de 80% no capital social da empresa Avianton Participações, no valor de R$ 80.000.000,00. Já o bem de menor valor é uma conta corrente no banco Itaú, com apenas R$ 20,00. Todos os bens estão detalhados na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O empresário, conhecido pela venda de cursos e ministração de palestras motivacionais, além de uma série de polêmicas protagonizadas, será um dos nomes no debate para a prefeitura de São Paulo realizado pela Band, na quinta-feira, 8, junto com Tabata Amaral (PSB), Guilherme Boulos (Psol), Datena (PSDB) e Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito.