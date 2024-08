Prefeita de Itiruçu detalha relação com vice e rechaça "união estável"

"Eu sou solteira e ela também é solteira", alegou prefeita - Foto: Divulgação

A prefeita de Itiruçu, no sudoeste da Bahia, Lorenna Di Gregório, afirmou nesta quarta-feira, 21, que não possui união estável com a candidata a vice-prefeita, Verônica Fernandes, conforme denunciado pelo candidato a vice do grupo opositor, Alender Correia (MDB).

Em entrevista ao Portal MASSA!, a gestora municipal apontou que a chegada das mulheres na política tem deixado os homens assustados.

“Todos os outros candidatos são homens, né? São mais dois candidatos e acho que a imagem feminina realmente teve uma crescida bastante positiva por ela ser jovem, por ela ser mulher, então a gente conseguiu captar aqueles eleitores que se identificam”, iniciou.



Leia também:

>> Candidata pode ser barrada por romance com prefeita na Bahia; entenda

>> Prefeita invade estúdio de rádio para rebater opositor



“Para a oposição, isso foi muito ruim, mas ela é uma dentista, trabalha na cidade há cerca de dois anos e meio, é responsável pelo programa de próteses dentárias e aparelhos ortodônticos e nas pesquisas ela tinha uma boa pontuação e foi uma carta na manga que ajudou muito a nossa a nossa chapa e tudo que cresce, desestabiliza”, completou Lorenna.

Ainda de acordo com a prefeita, ela e Verônica não possuem união estável ou qualquer tipo relacionamento amoroso. “Eu sou solteira e ela também é solteira. Nós não temos união estável, não. Na verdade, hoje somos amigas”, assegurou a prefeita de Itiruçu.