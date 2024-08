Prefeito de Iaçu aumenta bens em quase R$ 2 milhões em quatro anos

Nixon agora tem um patrimônio de R$ 3.568.000 - Foto: Divulgação

Candidato à reeleição Iaçu, na Chapada Diamantina, o prefeito Nixon Duarte (PSD) aumentou o seu patrimônio em 1.593.000,00 no intervalo de quatro anos. Ao todo, o gestor declarou à Justiça Eleitoral ter R$ 3.568.000,00 em bens.

Leia mais

>> Candidato de Salvador pode deixar disputa por erro em documentação

Em 2020, Nixon afirmou ter uma casa de R$ 350.000 no bairro da Cerâmica, um apartamento de R$ 300.000 na Barra, em Salvador, uma fazenda de R$ 1.000.000,00 em Itaberaba, um carro Logan de R$ 25.000 e uma fatia de 33%, equivalente a 300.000, em Barra do Rocha. O valor total chegou a R$ 1.975.000

A parcela de 33% na fazenda localizada em Barra do Rocha agora consta no valor de R$ 400.000, enquanto a casa no bairro da Cerâmica chegou a R$ 500 mil. A fazenda em Itaberaba saiu de R$ 1.000.000 para R$ 1.500.000, e o apartamento na Barra chegou a R$ 400.000.

Como automóvel, Nixon declarou uma Hillux SW4 2021/2022, no valor de R$ 280.000, além de três tatores New Holland, em uma soma que chega a R$ 390.000. O prefeito também declarou um consórcio não contemplado de R$ 98.000 no Banco do Brasil.