Prefeito de Iaçu é flagrado xingando eleitora durante ato; assista

O prefeito do município de Iaçu, Nixon Duarte (PSD), candidato à reeleição, foi flagrado discutindo com uma eleitora, durante um ato de campanha nas ruas da cidade, na noite desta segunda-feira, 10.

A cena foi registrada e repercutiu nas redes sociais. Durante a discussão, Nixon aparece xingando a mulher, que não aparece no vídeo. Em seguida, o prefeito dá as costa e continua o evento de campanha.

"Vai tomar no teu c*", dispara o gestor no vídeo. Até o momento da publicação da matéria, Nixon não havia se manifestado sobre o episódio nas redes sociais.

Nixon Duarte, que busca chegar ao segundo mandato, aumentou o patrimônio em R$ 1.593.000,00, dentro de um intervalo de quatro anos, de acordo com a plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral.

