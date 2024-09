Prefeito e pai são assassinados a tiros; veja os detalhes

Marcelo Oliveira foi assassinado junto com o pai - Foto: Divulgação

O prefeito Marcelo Oliveira (União Brasil), do município de João Dias, no Rio Grande do Norte, foi morto a tiros, na manhã desta terça-feira, 27, em uma rua da cidade. O pai do político, Sandi Alves de Oliveira, também foi assassinado.

Francisco Damião de Oliveira, nome de batismo do prefeito, foi levado a um hospital em Catolé do Rocha, cidade paraibana na divisa com o estado, mas não resistiu aos ferimentos. Seu pai morreu ainda no local.

Marcelo Oliveira era candidato à reeleição no pleito deste ano. Em nota, a Secretaria Estadual de Segurança Pública afirmou que reforçou o efetivo policial na região para identificar e prender os autores do crime.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), também se manifestou nas redes sociais.

"É lamentável e inaceitável o crime ocorrido no município de João Dias que vitimou o prefeito Marcelo Oliveira e seu pai Sandi Alves de Oliveira. Determinei imediatamente ao secretário de segurança Coronel Araújo e a delegada geral Ana Cláudia que ajam com todo empenho para apurar o crime e prender o autor", escreveu a governadora.

O crime está sendo investigado. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas.