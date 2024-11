Presidente do TSE exalta "tranquilidade" no segundo turno

Declaração foi feita após a divulgação dos resultados do pleito - Foto: Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia, afirmou que as eleições legislativas de 2024 ocorreram em um ambiente de tranquilidade e que o Brasil tem instituições sólidas.

Em declaração à imprensa, ela comentou que tentativas de recriação de clima de violência, intolerância e desinformação foram “algo fora do comum". Afirmou a ministra à imprensa na noite deste domingo, 27, após a divulgação dos resultados do pleito. As informações foram publicadas pelo Folha de S. Paulo.

Cármen Lúcia evitou se pronunciar sobre a acusação feita pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que sugeriu uma orientação de voto do PCC (Primeiro Comando da Capital) a Guilherme Boulos (PSOL). "Se foi judicializado, não posso comentar", disse ela.

“O que a Justiça Eleitoral faz é dar cumprimento à lei. Quem pratica qualquer ilícito no dia da eleição ou antes, responde juridicamente”, declarou ainda a ministra.