Psol oficializa apoio a Zé Neto em Feira de Santana | A TARDE

O Psol oficializou, nesta segunda-feira, 20, o apoio ao deputado federal Zé Neto (PT) na disputa pela prefeitura de Feira de Santana nas eleições de outubro. É a primeira vez que os dois partidos caminham juntos na segunda maior cidade do estado.

Jerônimo pede a Deus para que o caos no Rio Grande do Sul “passe logo”

De acordo o vereador Jonathas Monteiro, único representante do Psol na Câmara Municipal, a legenda entendeu que poderá contribuir para eleger o petista ainda no primeiro turno. Zé Neto terá como principal adversário o ex-prefeito José Ronaldo (União Brasil), que tentará o comando da cidade pela quinta vez.

“Já está visível que uma parte de Feira de Santana se identifica com o PSOL e vota nas nossas candidaturas. Entendemos que essas pessoas não votam por acaso. Mantivemos resultados eleitorais expressivos e avaliamos que podemos contribuir decisivamente para eleger Zé Neto no primeiro turno. Tanto o PT quanto o PSOL compartilham a ideia de que é necessário dar um novo rumo ao município. Focamos no que nos une, e isso facilitou nosso entendimento”, afirmou o vereador em coletiva de imprensa.

Publicações relacionadas