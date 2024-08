“Público acima do privado”, promete Kleber em caso de vitória

Candidato é convidado em programa Isso é Bahia, em A TARDE FM - Foto: Mila Souza/ Ag. A TARDE

O candidato à prefeitura de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), ressaltou, na manhã desta terça-feira, 13, durante entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, que, caso vença a disputa eleitoral este ano, focará nos interesses públicos de Salvador.



“O nosso interesse, do partido, é colocar o interesse público acima do interesse privado. Eu vou dizer que nós vamos ter a capacidade de economizar e valorizar os recursos públicos, trazer e manter os recursos para ser melhor investido, não estou dizendo que vou privatizar tudo, não é isso, mas é fortalecer a máquina pública para garantir serviço de qualidade e economizar recurso para aplicar em outras áreas”, disse.



Kleber também antecipou que o interesse público acima do privado vai beneficiar inclusive o sistema de transporte, que para ele, falta investimento do governo no setor.



“A minha proposta da tarifa zero conta com investimento do setor público, municipal, com parceria do federal e setores privados. Eu vou governar Salvador para o povo, com o povo, visando interesse público”, concluiu.



Confira a entrevista completa: