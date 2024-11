Relatório zerésima confirma ausência de votos nas urnas em Camaçari

A manhã de sábado foi marcada por outros preparativos para o domingo de eleição - Foto: José Cruz/Arquivo/Agência Brasil

No início da tarde deste sábado, 26, as Zonas Eleitorais de Camaçari realizaram a cerimônia de emissão do Relatório Zerésima do Sistema de Totalização das Eleições (SISTOT).

A cerimônia marca os preparativos para o segundo turno das eleições e atesta que não há votos computados previamente no sistema totalizador. A emissão do relatório da 171ª Zona Eleitoral, responsável pela totalização dos votos do município, foi conduzida pela juíza eleitoral Fernanda Karina Vasconcellos.

“É um procedimento extremamente importante para garantir a transparência e segurança do pleito. Através dele geramos um documento em que consta a inexistência de qualquer voto inserido no sistema”, explicou a magistrada.

Passo a passo da emissão

Após o acesso ao Sistema de Totalização das Eleições (SISTOT) pelas chefes de cartório das Zonas Eleitorais 170ª e 171ª, Rosane Nunes e Manuela Bomfim, os relatórios emitidos em cada unidade confirmaram a inexistência de votos computados antes da votação. Por fim, o relatório foi impresso, disponibilizado aos presentes para verificação da sua integridade e assinado pelas juízas das respectivas Zonas Eleitorais.

Demais preparativos

A manhã de sábado foi marcada por outros preparativos para o domingo de eleição. Às 7h, iniciou-se a distribuição de urnas do Polo para os locais de votação de Camaçari. Com a chegada dos materiais, os coordenadores dos locais começaram a preparar as seções para receber o eleitorado. Além disso, ocorreu na sede do TRE-BA em Salvador o sorteio das seis urnas eletrônicas que serão auditadas durante a eleição.