Salvador: candidata a vice pelo PT faz balanço da campanha eleitoral

Fabya estive na manhã desta sexta na Igreja do Bonfim para oficializar o encerramento dos eventos das eleições para o primeiro turno

A candidata a vice-prefeita de Salvador, Fabya Reis (PT), fez um balanço, na manhã desta sexta-feira, 4, sobre a campanha eleitoral realizada este ano junto a Geraldo Júnior (MDB), que concorre à gestão da capital baiana.

“Ouvimos toda a população de Salvador, construímos o programa de governo depois na campanha oficialmente, debatendo e divulgando as propostas que foram construídas com o povo de Salvador. [...] Uma campanha limpa, em que a gente foi para as ruas e eu vi a população. Então hoje estamos aqui um agradecimento por termos tido esse processo democrático, pedir cada vez mais proteção e agradecer a cada pessoa de Salvador que contribuiu comigo e Geraldo”, declarou, durante encontro de encerramento da campanha eleitoral.



Geraldo Júnior (MDB) e Fabya estiveram na manhã desta sexta na Igreja do Bonfim, localizada na Cidade Baixa, para oficializar o encerramento dos eventos das eleições para o primeiro turno, que ocorre neste domingo, 6.

A dupla, junto ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), participaram da missa de 7h no espaço religioso. O prefeiturável chegará à Igreja acompanhado por apoiadores, lideranças comunitárias e candidatos a vereador.