Salvador: candidato a prefeito que não votou nele mesmo fica em último

Silvano Alves é do PCO - Foto: Reprodução

Na disputa dos candidatos 'nanicos' de Salvador, Silvano Alves (PCO) levou a pior e acabou em último na disputa pela prefeitura soteropolitana. Apenas 190 eleitores apertaram o 29 na urna - sendo que o próprio Silvano não foi um deles.

O partidário da causa operária esteve em São Paulo neste domingo, 6, e não compareceu às urnas.

Leia: Bruno Reis é reeleito prefeito de Salvador com mais de 78% dos votos

"Já não estou em Salvador há um bom tempo. [...] Estou com serviço aqui [em São Paulo] e não posso deixar para ir em Salvador para votar, então, achei mais fácil justificar”, disse à TV Bahia, nesta quinta-feira, 3. “E essa votação que vou ter aí em Salvador, essa porcentagem de voto que vou ter, no meu caso, não interfiro em nada", acrescentou.

Silvano Alves oficializou a candidatura após as convenções partidárias, encerradas no dia 5 de agosto. O PCO, contudo, não realizou ato formal para anunciar o nome do postulante, e, desde então, não divulgou nenhuma agenda de campanha.

No dia 31 do mesmo mês, a Justiça Eleitoral decidiu indeferir a candidatura de Alves, devido à falta de apresentação da a documentação exigida pela legislação eleitoral. Entretanto, no site Divulgacand, a situação eleitoral dele aparece como "concorrendo".