Secretário aposta na vitória de Zé Neto em Feira de Santana | A TARDE

O secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), Felipe Freitas, participou neste domingo, 14, do lançamento da pré-candidatura a prefeito do deputado federal, Zé Neto (PT), em Feira de Santana.

Durante o evento, realizado no Prime Music, que contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do senador Jaques Wagner e de outras autoridades públicas, lideranças políticas e militantes, Freitas destacou o apoio dos partidos à candidatura do parlamentar.

“Há um cansaço na cidade. São 24 anos de um mesmo grupo político. É preciso romper com a corrente do atraso. Zé Neto conta com o maior coletivo de apoios que já conseguimos reunir em nossa história, e tem o melhor projeto para governar Feira. O que fizemos hoje é um dos maiores atos políticos da história de Feira, com lideranças de nove partidos e muitas forças políticas e sociais de todo o estado. Estamos prontos e prontas para dirigir os rumos de nossa cidade", afirmou o secretário.

Ao todo, Zé Neto conta com nove partidos em seu arco de alianças para disputar a cadeira do Executivo da 'Princesa do Sertão', atualmente comandado pelo prefeito Colbert Martins (MDB).

O titular da SJDHS também pontuou que o governador Jerônimo Rodrigues está empenhado para construir uma nova Feira de Santana e reafirmou o seu apoio à campanha.



"O governador me pediu que eu ajudasse no programa de governo de Zé Neto, como fiz em 2022 com o próprio governador Jerônimo, e que contribuísse no diálogo entre os partidos. Como militante do PT, é uma alegria integrar essa coordenação de campanha e ser parte desta eleição que, com fé em Deus, será vitoriosa", finalizou.

Esta é a quinta vez que o petista tenta se eleger prefeito do município. Neste ano, o pleito ainda deve resgatar a polarização política entre o nome de Zé Neto e o ex-prefeito da cidade, Zé Ronaldo (União Brasil), que lançará pré-candidatura na terça-feira, 16. Como uma terceira via, os feirenses contam também com a pré-candidatura do deputado estadual Pablo Roberto (PSDB).