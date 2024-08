Surpresa nas urnas? Avante cresce 100% em números de candidaturas

Avante tem passa de 0 a 132 candidaturas - Foto: José Cruz | Agência Brasil

O movimento protagonizado pelo Avante para atrair prefeitos à sigla após a vitória do governador Jerônimo Rodrigues (PT) em 2022 oxigenou o partido para disputar o pleito municipal deste ano. A sigla, comandada pelo ex-deputado federal Ronaldo Carletto, pode encerrar a corrida eleitoral sendo alçada na posição de quarta maior força partidária no estado.

Isso porque, nos últimos quatro anos, a legenda se fortaleceu e saltou de 0 para 132 candidatos a prefeitos, segundo mostra os dados expostos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O número, por sinal, desbanca o PP, partido que Carletto integrava, que despencou de 177 candidaturas em 2020 para 84 neste ano.

A turbinada da sigla deve-se ao rompimento do presidente da legenda com os progressistas, em 2023, após ter sido preterido na briga para comandar o partido. Em seguida, o ex-parlamentar foi contemplado com o Avante, após a articulação dos caciques do PT.

O crescimento das candidaturas por partido também é marcada pela o crescimento exponencial do MDB. O partido, que em 2020, registrou apenas 39 prefeituráveis, este apresentou um aumento de 79 nomes.

De forma isolada, aparece o PTque lidera a terceira posição em nível de crescimento dos anos de 2020 a 2024. Nas últimas eleições municipais, a sigla contabilizou 150 prefeituráveis, e, neste ano, passou para 157. Já quando somado com a Federação Brasil da Esperança (PT-PCdoB e PV), a sigla dispara com mais de 180 candidaturas.

Ao Portal A TARDE, o presidente da sigla Éden Valadares afirmou neste domingo, 18, que a meta para este ano é dobrar o número de prefeitos eleitos.

“Há uma diferença grande entre 2020 e 2024 para o PT, pois agora estamos em uma federação. A Federação apresenta em 2024 mais de 180 candidaturas a prefeito e mais de 3,5 mil a vereadora e vereadora. Em 2020, o PT elegeu 32 prefeitos, sendo oito mulheres. Em 2024, estamos trabalhando para dobrar esse número”, disse.

Entre as cidades que o partido disputa com candidatura da federação estão: Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Lauro de Freitas, Barreiras, Ilhéus e outros.

Liderança

A cada eleição, há uma troca de liderança dos partidos que mais apresentam candidaturas. Na Bahia, no entanto, o feito continua sendo liderado pelo PSD, que apesar de apresentar uma queda de 15 prefeituráveis, a sigla continua mantendo a liderança. Ao todo, o partido acumula 227 candidaturas.

O Portal tentou entrar em contato com os presidentes do MDB e Avante, mas até o fechamento desta nota, não obteve retorno.