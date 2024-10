Tiago da Central é eleito prefeito em Santo Estêvão

Carlinhos do LM será o vice-prefeito de Santo Estêvão - Foto: Divulgação

Com 100% das urnas apuradas, Tiago da Central (União) foi eleito prefeito de Santo Estêvão com 54,8% dos votos válidos. Carlinhos do LM será o vice-prefeito nos próximos quatro anos.

O segundo colocado foi Val do Dezinho (PT), com 45,11% dos votos, enquanto Hugo Nogueira (MDB) ficou em terceiro lugar com apenas 0,09%, mas vale lembrar que ele havia desistido da candidatura para apoiar o petista.



Tiago da Central e Carlinhos do LM foram alvos de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por um suposto esquema de desvio de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do Fundo Partidário.