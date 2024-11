"Vamos reconstruir Camaçari", diz Caetano após vitória

Caetano comemora a vitória com Rui Costa e Jerõnimo Rodrigues - Foto: Lula Bonfim / A TARDE

O prefeito eleito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), afirmou, em conversa com a imprensa neste domingo, 27, que vai "reconstruir" a cidade. Em sua primeira declaração pública após o resultado da eleição, Caetano colocou o apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT) como essencial na sua gestão, assim como a parceria com o Governo Federal do presidente Lula (PT).

"Eu e pastora Déa vamos botar para virar em todos os pontos de Camaçari, a começar pela saúde pública, com o apoio do governador, do presidente Lula, do ministro Rui Costa. Vamos fazer com que essa cidade melhore cada vez mais. Vamos reconstruir Camaçari", afirmou.

Caetano reforçou as denúncias feitas no primeiro turno contra seu adversário, Flávio Matos (União Brasil), e alegou que conseguiu evitar uma "fraude" no processo eleitoral. O petista disse ainda que a sua vitória só foi possível por causa da adesão popular.

"No segundo turno a gente conseguiu evitar que a fraude fosse tão forte. Eles gastaram muito no primeiro turno, mas o povo de Camaçari estava junto com a gente, e vencemos o sistema, a máquina da Prefeitura porque o povo estava com a gente", afirmou.