VÍDEO: Mãe de Davi Brito é acusada de fazer boca de urna em Salvador

Elisangela Brito foi flagrada por eleitora - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma mulher flagrou Elisangela Brito, mãe de Davi e Raquel Brito, supostamente fazendo "boca de urna" em bairro de Salvador, neste domingo, 6, em que acontece o primeiro turno das Eleições 2024.

Em vídeo, compartilhado nas redes sociais, a mãe dos famosos participantes de realities da TV aparece ao lado de outras mulheres, no bairro de Fazenda Grande III. Não é possível ter certeza de que Elisangela estava distribuindo "santinhos" de candidatos.

A chamada “boca de urna” é considerada crime. Ela é caracterizada por ativistas ou cabos eleitorais que se dirigem até os locais de votação e fazem pedido expresso de voto a eleitores.

Quem praticar o crime pode sofrer detenção de seis meses a um ano e multa no valor de R$ 5 mil a R$ 15 mil.

