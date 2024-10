Davi dá opinião inesperada sobre Raquel em A Fazenda: "Hora de parar"

Davi falou sobre Raquel em A Fazenda - Foto: Reprodução | Redes Sociais e Record

Davi Brito utilizou o seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira, 4, para opinar a respeito da participação da irmã, Raquel, em A Fazenda 16, da Record. O baiano comparou a situação da influenciadora com a sua ida para o BBB 24, no começo do ano.

Leia Mais:

>>> Sem moral? Davi sofre baixa com atitude de fãs

>>> “Não vou babar seu ovo”, dispara ex-jogador do Vitória contra Raquel

>>> Ex-BBB Larissa Tomásia é a segunda eliminada de A Fazenda 16

O vencedor do BBB afirmou que a irmã precisa recalcular a rota, se distanciando de pessoas que, segundo ele, não são boas para o seu jogo.

"A gente acompanha 24 horas A Fazenda aqui em casa. A gente acha que a Raquel está se misturando com um grupo que a gente não... Eu já passei por isso no BBB. Eu tinha um grupo com uma minoria e existia um grupão. No final, sobrou o meu grupo. Acho que agora a história se repete na Fazenda Tem o grupão, que é a maioria, e o grupinho", disse.

Davi Brito ainda comentou: "É hora da mina irmã para um pouco e pensar. Já saiu um do grupo dela e já dá para ela se alertar para recalcular rota do jogo, ver no que ela está errando, que está nítido. Ainda dá tempo", fazendo referência à eliminação de Larissa Tomásia, que deixou o programa nesta quinta-feira, 3.

"Tudo é jogo... é 24 horas de jogo. O jogo não para. Você dorme é jogo, acorda é jogo, vai para a piscina é jogo, vai tratar animal é jogo, uma fala é jogo, uma conversa é jogo... A gente não pode ser levado por amizade. É jogo! A gente está lá para ganhar o dinheiro. Ela tem que recalcular a rota dela. Tem que procurar fazer novas amizades e ter uma visão mais ampla do jogo. Ela tem que passar a jogar mais. Estou aqui na torcida por ela!", falou.

Davi também fez questão de reforçar que, apesar da decisão que a irmã tome no jogo, ele seguirá na torcida: "Nada vai mudar o meu amor por ela. Quando entrei para o BBB ela me ajudou muito. Ela me deu a maior força, ela que lutou por mim aqui fora... Ela me viu passar por tudo no Big Brother, ela carregou aqui fora a equipe que trabalhou comigo.... Ela é menina muito inteligente, tem a cabeça no lugar e acredito que mais para a frente ela possa conseguir recalcular o jogo dele e seguir um jogo mais sereno, sincero e sensato".