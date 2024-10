Ex-BBB Larissa Tomásia é a segunda eliminada de A Fazenda 16

Larissa Tomásia foi a segunda eliminada de A Fazenda 16 - Foto: Reprodução | Play Plus

Com 26,40% dos votos, Larissa Tomásia foi a segunda eliminada de A Fazenda 16. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar. Juninho Bill e Fernando Presto seguem no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Leia também:

>> Jogo ruim? Davi Brito critica postura de Raquel em 'A Fazenda' e dá conselho

>> Polêmica! Raquel é alvo de atitude na Justiça por fala em A Fazenda

>> VÍDEO: Após coceira, Raquel Brito vai além e cheira partes íntimas

“Larissa, você enfrenta o desconhecido do seu jeito bruto, mas com carinho. Você nunca chora diante dos adversários, mas desaba depois da briga. Com medo ou não, você encara o rojão. Vai sempre pro tudo ou nada”, disse Galisteu em seu discurso antes do anúncio da eliminação, que aconteceu nessa quinta-feira, 3.

A apresentadora finalizou. “Meu conselho pra quem ficar é: nunca deixe que o medo paralise vocês. É melhor exagerar do que se arrepender de não fazer.”