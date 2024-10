Jogo ruim? Davi Brito critica postura de Raquel em 'A Fazenda' e dá conselho

Davi e Raquel - Foto: Reprodução | Record e Globo

Campeão do BBB 24, Davi Brito aproveitou a experiência dele no reality show para avaliar o jogo da irmã mais velha em A Fazenda 16. Segundo o brother de Cajazeiras, Raquel Brito não fez boas alianças com os peões, mas ainda tem chances de mudar a estratégia e se destacar no programa.

O comentário do baiano foi feito na noite de quinta-feira, 3, no Instagram, após a eliminação de uma das melhores amigas de Raquel no programa, a ex-BBB Larissa Tomásia. Para Davi, a saída de Larissa pode servir como um sinal de alerta para a irmã dele.

Primeiro, o milionário do ano relembrou que passou pela mesma situação durante o Big Brother Brasil, mas ressaltou que ele estava com os brothers certos: "Eu já passei por isso no BBB. Eu tinha um grupo com minoria, e existia um 'grupão', com muitas pessoas. E um por um do 'grupão' foi saindo e, no final, sobrou o meu grupo, o fadas. Eu acho que agora a história se repete na Fazenda”.

Davi Brito sugeriu que Raquel calculasse novamente a rota que está trilhando. “Só que eu acho que agora é a hora da minha irmã parar um pouco, pensar, né... porque já saiu um do grupo dela, já dela se alertar para recalcular a rota. Recalcular a rota do quê? Do jogo. Ela vai começar a analisar onde ela tá errando, que tá nítido, e procurar fazer um jogo mais sensato. Acredito que ainda dá tempo", declarou.

Por fim, o baiano falou que continuará apoiando a irmã independente do que aconteça no programa da Record, especialmente porque eles são muito próximos desde crianças e pelo apoio que ela deu enquanto ele estava confinado no BBB. “Estamos aqui para o que der e vier, entendeu? É isso aí mesmo. Raquel é minha irmã desde pequena. A gente nasceu e se criou, cresceu junto. Nada vai mudar o meu amor por ela", finalizou.