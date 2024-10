Sem moral? Davi sofre baixa com atitude de fãs

Davi Brito contou com a boa vontade dos seus fãs e não deu certo - Foto: Reprodução | Globoplay

Para tentar evitar a eliminação de Larissa Tomásia de A Fazenda 16, o campeão do BBB 24, Davi Brito, fez um pedido aos seus seguidores nessa quinta-feira, 3: “Votem em Larissa para ela ficar”.

“Agora o assunto é mais sério pelo fato da Larissa ser aliada da Raquel no jogo”, acrescentou o baiano, contando com a boa vontade dos seus fãs.

Mas a estratégia de Davi de pedir votos dos seus seguidores não deu certo, já que Larissa foi a segunda eliminada do reality show com 26,40% dos votos.

No programa, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar. Juninho Bill e Fernando Presto seguem no jogo. As porcentagens não foram reveladas.