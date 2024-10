Vai tratar? Record abre o jogo sobre coceira de Raquel Brito

Raquel é participante de A Fazenda - Foto: Reprodução | Playplus

Raquel Brito está apagada no jogo de A Fazenda, da TV Record, mas tem chamado atenção fora do reality por algumas falas e, principalmente, por escatologias. O que mais tem despertado atenção e preocupação do público são as constantes coceiras íntimas da irmã de Davi Brito.

Os telespectadores estão cobrando da TV Record uma intervenção médica na peoa, que pode estar sofrendo de alguma condição.

A emissora se manifestou sobre o caso pela primeira vez. Em nota enviada ao portal Glow News, a Record limitou-se a dizer que "atendimentos médicos e diagnósticos são confidenciais; a emissora não pode divulgar publicamente".