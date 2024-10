“Não vou babar seu ovo”, dispara ex-jogador do Vitória contra Raquel

O ex-jogador do Vitória mandou um recado direto para a influenciadora Raquel Brito - Foto: Reprodução | Play Plus

A eliminação da ex-BBB Larissa Tomásia, em A Fazenda 16, provocou uma reviravolta no clima da casa na madrugada desta sexta-feira, 4. A situação ficou ainda mais tensa quando Zé Love, ex-jogador do Vitória, mandou um recado direto para a influenciadora Raquel Brito e sua aliada, a cantora Júlia Simoura, em meio a um bate-boca com os demais peões.

Durante a discussão, o ex-atleta não poupou palavras. “Não vou babar seu ovo igual o pessoal não, Raquel”, disparou, acusando a fazendeira de não se posicionar diante das críticas dirigidas ao Grupão.

“Não precisa babar meu ovo, eu não babo o seu”, rebateu Raquel, apontando o ‘comportamento agressivo’ do peão. “É agressor lá fora e aqui também, foi assim com Larissa”, disse Raquel.

Confira um trecho da discussão: