"Vitória decisiva", avalia Lídice sobre eleição de Caetano em Camaçari

A presidente estadual do PSB e deputada federal Lídice da Mata avaliou como "decisiva" a vitória de Luiz Caetano (PT) para a prefeitura de Camaçari. A declaração ocorreu logo após o resultado oficial, em conversa com a imprensa.

Lídice citou o potencial econômico da cidade, segundo maior PIB da Bahia, e disse que a derrota deve ir para a conta de ACM Neto e dos demais caciques do União Brasil. Ela também colocou a conquista como fundamental para o tabuleiro político de 2026.

"Foi uma vitória decisiva, porque Camaçari é a principal cidade da Região Metropolitana em tamanho de população, segundo PIB da Bahia, e é a sede da BYD. Tudo isso transforma Camaçari em uma cidade fundamental a ser construída para 2026", afirmou a socialista, que está em Camaçari.

"Camaçari tem uma importância nacional, além de regional. Caetano é um candidato experiente, já foi prefeito outras vezes. Entra sabendo o que tem que fazer, ganha tempo. É um político aguerrido. Ganhou essa eleição com apoio de todos, a concentração do apoio de todos nós no segundo turno, mas ele também concentrava um esforço dele. Senhor ACM Neto foi o grande derrotado aqui. Derrotamos aqui todos os principais caciques do União Brasil", disparou.

Caetano, que será prefeito pela quarta vez, contará com Pastora Déa, do PSB de Lídice, como vice.