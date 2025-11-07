VAGAS TEMPORÁRIAS
Cacau Show intensifica produção de Natal e cria 500 novas vagas
A maioria das vagas, que são temporárias, são para a função de auxiliar de produção
Por Carla Melo
Com a aproximação do Natal, a Cacau Show, maior rede de chocolates finos do mundo, está na fase mais intensa de contratações e deverá alcançar ainda em novembro, o total de 500 profissionais temporários, número 10% superior ao do ano passado.
As oportunidades se concentram nas fábricas de Itapevi (SP), com cerca de 300 vagas, e Linhares (ES), com outras 200. A maioria das vagas são para a função de auxiliar de produção, com atuação nas linhas de produção e embalagem, por exemplo.
A empresa procura profissionais com atitude positiva, disposição para aprender e flexibilidade para atuar em diferentes etapas da operação, mesmo sem experiência anterior. As inscrições são feitas exclusivamente no site de carreiras da Cacau Show.
Vagas efetivas
Além da oportunidade de atuar em um dos períodos mais movimentados para a marca, o trabalho temporário também pode abrir portas para a permanência na empresa.
Anualmente, em média 30% dos temporários são efetivados, conforme desempenho e necessidade das operações.
“Muitas histórias de carreira na Cacau Show começaram em campanhas como a do Natal. É uma chance real de aprender, crescer e fazer parte de um time que está pronto para acolher e ensinar”, diz Luiz Gustavo Cardoso, Diretor Industrial em Itapevi.
