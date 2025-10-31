Salvador tem mais de 300 vagas de emprego e estágio nesta sexta

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial - Foto: Divulgação

Ao menos 317 vagas de emprego e estágio estão sendo oferecidas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) em Salvador para esta sexta-feira, 31.

Os candidatos deverão acessar o site para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Ajudante de Depósito

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 3 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 10

Auxiliar de Manutenção Predial

Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B.

Salário: R$ 1.645,02 + benefícios.

Vagas: 1

Motorista de Caminhão

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH D.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 1

Cozinheiro de Restaurante (Estágio)

Requisitos: Ensino superior cursando Gastronomia a partir do 3º semestre, sem experiência.

Salário: R$ 1.800,00 + benefícios.

Vagas: 2

Consultor Interno (vaga para carga horária reduzida)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com telemarketing e atendimento ao público, requisitos imprescindíveis: conhecimento de informática e disponibilidade para trabalhar em horário reduzido.

Salário: R$ 1.030,00 + benefícios.

Vagas: 4

Auxiliar de Classe

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 3

Auxiliar de Limpeza Pesada

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$ 1.522,00 + benefícios.

Vagas: 5

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios.

Vagas: 2

Recepcionista Atendente

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter habilidade em serviços de tecnologia e atendimento via WhatsApp.

Salário: R$ 1.685,29 + benefícios.

Vagas: 1

Técnico de Segurança do Trabalho

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B e curso na área.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 1

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 2.100,00 + benefícios.

Vagas: 7

Jardineiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.578,00 + benefícios.

Vagas: 1

Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento do pacote Office.

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios.

Vagas: 1

Auxiliar Administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração (a partir do 1º semestre), sem experiência, ter conhecimento do pacote Office.

Salário: Bolsa de R$ 600,00 + benefícios.

Vagas: 2

Auxiliar de Limpeza Pesada

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para pegar peso e para trabalhar à tarde/noite.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 2

Gestor de Qualidade

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento de informática.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 1

Empregada Doméstica (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para preparo de refeições, limpeza em geral e horário.

Salário: R$ 1.600,00 + benefícios.

Vagas: 1

Babá (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 1

Fiscal de Loja

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 2

Empacotador de Mercadoria (vaga para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 10

Atendente de Fatiados e Padaria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 2

Auxiliar de Cozinha (vaga de estágio do Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 1º ou 2º ano à noite), sem experiência, ter curso na área.

Salário: Bolsa a combinar + benefícios.

Vagas: 1

Auxiliar de Limpeza Pesada

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios.

Vagas: 1

Operador de Logística

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso. Vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Simões Filho.

Salário: R$ 1.760,00 + benefícios.

Vagas: 30

Coordenador Operacional

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar finais de semana.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 1

Auxiliar de Produção em Confeitaria

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: ter experiência com preparo de bolos e tortas.

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios.

Vagas: 1

Controlador de Pragas

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH A e B e possuir moto.

Salário: R$ 1.722,41 + benefícios.

Vagas: 4

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter boa dicção e conhecimento de informática.

Salário: R$ 1.590,00 + benefícios.

Vagas: 5

Atendente de Loja (vaga temporária do Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com vendas e habilidade com redes sociais. Vaga zoneada para os bairros Saboeiro, Narandiba, Cabula, Mata Escura, Pernambués e Sussuarana.

Salário: R$ 1.580,00 + benefícios.

Vagas: 4

Atendente de Balcão

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para fazer carga e descarga e possuir carteira de reservista ou atestado de dispensa.

Salário: R$ 1.801,00 + benefícios.

Vagas: 1

Técnico em Enfermagem

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter atuado em unidade de terapia intensiva.

Salário: R$ 3.297,32 + benefícios.

Vagas: 1

Auxiliar de Armazenamento

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 3 meses de experiência, ter vivência em estoque e armazenamento resfriado, disponibilidade para trabalhar à noite e carregar peso.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 20

Promotor de Vendas

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de informática e disponibilidade total de horário.

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios.

Vagas: 2

Polidor de Veículos

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, possuir CNH B, necessário ter trabalhado com polimento de carros nacionais e importados.

Salário: R$ 1.590,00 + benefícios.

Vagas: 1

Repositor de Frios

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade de horário e para carregar peso.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 2

Repositor de Hortifrúti

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade de horário e para carregar peso.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 2

Ajudante de Açougue

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade de horário e para carregar peso.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 2

Peixeiro

Requisitos: Ensino médio completo, 2 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 2

Auxiliar de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: R$ 1.800,00 + benefícios.

Vagas: 1

Cumim

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: R$ 1.600,00 + benefícios.

Vagas: 1

Cozinheiro de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: R$ 2.000,00 + benefícios.

Vagas: 1

Auxiliar de Manutenção Predial

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 4

Ajudante de Pedreiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 4

Vendedor de Material de Construção

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: ter conhecimento e experiência com vendas de materiais de construção.

Salário: R$ 1.700,00 + benefícios.

Vagas: 3

Consultor de Vendas

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios.

Vagas: 8

Caixa de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os bairros Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 3

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os bairros Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 3

Ajudante de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para pegar peso e de horário. Vaga zoneada para os bairros Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 3

Cozinheiro de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os bairros Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 1

Gerente de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os bairros Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 1

Gerente de Restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em controle de estoque, caixa, inventário e perfil de liderança.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 1

Churrasqueiro

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.800,00 + benefícios.

Vagas: 1

Pizzaiolo

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.800,00 + benefícios.

Vagas: 1

Auxiliar de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.

Salário: R$ 1.543,00 + benefícios.

Vagas: 6

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.

Salário: R$ 1.543,00 + benefícios.

Vagas: 3

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento intermediário de informática.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 100

Carregador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e fácil acesso a Fazenda Coutos.

Salário: R$ 1.716,00 + benefícios.

Vagas: 4

Auxiliar de Monitoramento (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 1

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 3

Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Imbassaí.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 10

Camareira (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Imbassaí.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 10

Almoxarife (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Imbassaí.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 1

Comprador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Imbassaí.

Salário: A combinar + benefícios.

Vagas: 1

Recepcionista Secretária (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa SIMM Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: R$ 1.518,00 + benefícios.

Vagas: 1

Agente de Apoio e Serviços (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: R$ 1.666,00 + benefícios.

Vagas: 1