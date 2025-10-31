OPORTUNIDADES
Salvador tem mais de 300 vagas de emprego e estágio nesta sexta
Por Redação
Ao menos 317 vagas de emprego e estágio estão sendo oferecidas pelo Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) em Salvador para esta sexta-feira, 31.
Os candidatos deverão acessar o site para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
VAGAS:
- Ajudante de Depósito
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 3 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 10
- Auxiliar de Manutenção Predial
Requisitos: Ensino médio completo, 3 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B.
Salário: R$ 1.645,02 + benefícios.
Vagas: 1
- Motorista de Caminhão
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH D.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 1
- Cozinheiro de Restaurante (Estágio)
Requisitos: Ensino superior cursando Gastronomia a partir do 3º semestre, sem experiência.
Salário: R$ 1.800,00 + benefícios.
Vagas: 2
- Consultor Interno (vaga para carga horária reduzida)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com telemarketing e atendimento ao público, requisitos imprescindíveis: conhecimento de informática e disponibilidade para trabalhar em horário reduzido.
Salário: R$ 1.030,00 + benefícios.
Vagas: 4
- Auxiliar de Classe
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 3
- Auxiliar de Limpeza Pesada
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$ 1.522,00 + benefícios.
Vagas: 5
- Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$ 1.518,00 + benefícios.
Vagas: 2
- Recepcionista Atendente
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter habilidade em serviços de tecnologia e atendimento via WhatsApp.
Salário: R$ 1.685,29 + benefícios.
Vagas: 1
- Técnico de Segurança do Trabalho
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: CNH B e curso na área.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 1
- Açougueiro
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$ 2.100,00 + benefícios.
Vagas: 7
- Jardineiro
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$ 1.578,00 + benefícios.
Vagas: 1
- Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento do pacote Office.
Salário: R$ 1.518,00 + benefícios.
Vagas: 1
- Auxiliar Administrativo (vaga de estágio)
Requisitos: Ensino superior incompleto em Administração (a partir do 1º semestre), sem experiência, ter conhecimento do pacote Office.
Salário: Bolsa de R$ 600,00 + benefícios.
Vagas: 2
- Auxiliar de Limpeza Pesada
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para pegar peso e para trabalhar à tarde/noite.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 2
- Gestor de Qualidade
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento de informática.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 1
- Empregada Doméstica (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para preparo de refeições, limpeza em geral e horário.
Salário: R$ 1.600,00 + benefícios.
Vagas: 1
- Babá (vaga exclusiva para o Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 1
- Fiscal de Loja
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 2
- Empacotador de Mercadoria (vaga para primeiro emprego)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 10
- Atendente de Fatiados e Padaria
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 2
- Auxiliar de Cozinha (vaga de estágio do Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 1º ou 2º ano à noite), sem experiência, ter curso na área.
Salário: Bolsa a combinar + benefícios.
Vagas: 1
- Auxiliar de Limpeza Pesada
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$ 1.518,00 + benefícios.
Vagas: 1
- Operador de Logística
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para carregar peso. Vaga zoneada para moradores da região da Suburbana ou Simões Filho.
Salário: R$ 1.760,00 + benefícios.
Vagas: 30
- Coordenador Operacional
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar finais de semana.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 1
- Auxiliar de Produção em Confeitaria
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: ter experiência com preparo de bolos e tortas.
Salário: R$ 1.518,00 + benefícios.
Vagas: 1
- Controlador de Pragas
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter CNH A e B e possuir moto.
Salário: R$ 1.722,41 + benefícios.
Vagas: 4
- Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter boa dicção e conhecimento de informática.
Salário: R$ 1.590,00 + benefícios.
Vagas: 5
- Atendente de Loja (vaga temporária do Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência com vendas e habilidade com redes sociais. Vaga zoneada para os bairros Saboeiro, Narandiba, Cabula, Mata Escura, Pernambués e Sussuarana.
Salário: R$ 1.580,00 + benefícios.
Vagas: 4
- Atendente de Balcão
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para fazer carga e descarga e possuir carteira de reservista ou atestado de dispensa.
Salário: R$ 1.801,00 + benefícios.
Vagas: 1
- Técnico em Enfermagem
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter atuado em unidade de terapia intensiva.
Salário: R$ 3.297,32 + benefícios.
Vagas: 1
- Auxiliar de Armazenamento
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 3 meses de experiência, ter vivência em estoque e armazenamento resfriado, disponibilidade para trabalhar à noite e carregar peso.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 20
- Promotor de Vendas
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência com vendas, requisitos imprescindíveis: ter conhecimento de informática e disponibilidade total de horário.
Salário: R$ 1.518,00 + benefícios.
Vagas: 2
- Polidor de Veículos
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, possuir CNH B, necessário ter trabalhado com polimento de carros nacionais e importados.
Salário: R$ 1.590,00 + benefícios.
Vagas: 1
- Repositor de Frios
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade de horário e para carregar peso.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 2
- Repositor de Hortifrúti
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade de horário e para carregar peso.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 2
- Ajudante de Açougue
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa, disponibilidade de horário e para carregar peso.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 2
- Peixeiro
Requisitos: Ensino médio completo, 2 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 2
- Auxiliar de Cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: R$ 1.800,00 + benefícios.
Vagas: 1
- Cumim
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: R$ 1.600,00 + benefícios.
Vagas: 1
- Cozinheiro de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: R$ 2.000,00 + benefícios.
Vagas: 1
- Auxiliar de Manutenção Predial
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 4
- Ajudante de Pedreiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 4
- Vendedor de Material de Construção
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisito imprescindível: ter conhecimento e experiência com vendas de materiais de construção.
Salário: R$ 1.700,00 + benefícios.
Vagas: 3
- Consultor de Vendas
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$ 1.518,00 + benefícios.
Vagas: 8
- Caixa de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os bairros Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 3
- Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os bairros Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 3
- Ajudante de Cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade para pegar peso e de horário. Vaga zoneada para os bairros Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 3
- Cozinheiro de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os bairros Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 1
- Gerente de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário. Vaga zoneada para os bairros Pernambués, Nordeste de Amaralina, Rio Vermelho, Vale das Pedrinhas, Boca do Rio, Patamares, Bairro da Paz, Pituaçu e Mussurunga.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 1
- Gerente de Restaurante
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento em controle de estoque, caixa, inventário e perfil de liderança.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 1
- Churrasqueiro
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$ 1.800,00 + benefícios.
Vagas: 1
- Pizzaiolo
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$ 1.800,00 + benefícios.
Vagas: 1
- Auxiliar de Cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.
Salário: R$ 1.543,00 + benefícios.
Vagas: 6
- Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.
Salário: R$ 1.543,00 + benefícios.
Vagas: 3
- Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento intermediário de informática.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 100
- Carregador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, requisitos imprescindíveis: ter disponibilidade de horário e fácil acesso a Fazenda Coutos.
Salário: R$ 1.716,00 + benefícios.
Vagas: 4
- Auxiliar de Monitoramento (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 1
- Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 3
- Garçom (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Imbassaí.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 10
- Camareira (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Imbassaí.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 10
- Almoxarife (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Imbassaí.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 1
- Comprador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para trabalhar em Imbassaí.
Salário: A combinar + benefícios.
Vagas: 1
- Recepcionista Secretária (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa SIMM Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, 6 meses de experiência.
Salário: R$ 1.518,00 + benefícios.
Vagas: 1
- Agente de Apoio e Serviços (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.
Salário: R$ 1.666,00 + benefícios.
Vagas: 1
