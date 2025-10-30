Mercado Livre vai contratar 20 mil funcionários até o final do ano

As contratações também coincidem com a aproximação da Black Friday - Foto: Divulgação

Para fortalecer o atendimento de final de ano, período em que o fluxo de vendas aumenta, o Mercado Livre vai contratar 20 mil pessoas no Brasil, principalmente na área Logística. Do total de vagas, 25% serão temporárias para apoiar o aumento do volume de operações durante esta alta temporada.

As contratações também coincidem com a aproximação da Black Friday, que será realizada no dia 28 de outubro. Os candidatos devem ter ensino médio completo e disponibilidade para atuar presencialmente

As vagas estão distribuídas por todo o país, mas as principais cidades com oportunidades são: Cajamar e Araçariguama, no Estado de São Paulo; Extrema, em Minas Gerais; Governador Celso Ramos, em Santa Catarina; Cabo Santo Agostinho, em Pernambuco.

“Para o Mercado Livre, a atração de profissionais em logística para a temporada do final do ano é uma prioridade que sustenta nossa perspectiva de negócios. Estamos constantemente revisando nossa estratégia para a expansão da nossa operação no Brasil de forma responsável e pensando a longo prazo”, destaca Patrícia Monteiro de Araujo, diretora de People do Mercado Livre no Brasil.

Em abril, a empresa tinha anunciado que chegaria a uma equipe de 50,4 mil funcionários com as contratações até o fim do ano. A previsão foi atualizada para 55,5 mil profissionais no país, 50% a mais em comparação com os 36,5 mil do fim de 2024.