Ferbasa anuncia vagas na Bahia com salários que ultrapassam R$ 9 mil

Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) - Foto: Divulgação

A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) anunciou a abertura das inscrições para o seu Programa de Trainee 2026, com vagas que contam com salários de R$ 9.507,19.

A Ferbasa busca jovens profissionais que desejam uma imersão teórica e prática nas áreas de Mineração, Metalurgia, Recursos Florestais e Energia Renovável.

Programa Trainee

Os candidatos aprovados participarão de uma jornada de transformação ao longo de dois anos, durante a qual poderão vivenciar experiências em trilhas de desenvolvimento que ampliam a visão de negócio e fortalecem a capacidade de liderança.

O programa inclui a participação em projetos estratégicos de alto impacto em diferentes áreas, além do estímulo ao desenvolvimento de soluções criativas que promovam eficiência e sustentabilidade, com acompanhamento de líderes experientes atuando como mentores.

Além disso, o programa oferece diversos benefícios para os seus colaboradores.

Quem pode participar?

As inscrições estarão abertas até o dia 16 de novembro e podem ser realizadas no site do programa de trainee da Ferbasa.

As vagas estão disponíveis para graduados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025 nos seguintes cursos:

Engenharia Metalúrgica

Engenharia Mecânica

Engenharia Elétrica

Engenharia Química

Engenharia de Produção

Engenharia Florestal

Geologia

Geofísica

Além da formação superior, a vaga exige competências técnicas nas seguintes áreas:

Noções de gestão de projetos e processos

Conhecimento em inteligência artificial

Análise de dados e Power BI

Noções de indicadores e KPIs

Inglês intermediário ou avançado

Também é necessário que o candidato tenha disponibilidade para mudanças e viagens, a fim de garantir o cumprimento das demandas da empresa.

Salário e benefícios

O programa de trainee da Ferbasa oferece salário de R$ 9.507,19, além de benefícios que garantem conforto e segurança financeira aos colaboradores.

Benefícios:

Alimentação e refeitório na empresa

Assistência médica e odontológica

Auxílio-moradia para casos específicos

Transporte fornecido pela Ferbasa

Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)

Prêmio de férias

Previdência privada

Seguro de vida

Total Pass

Processo seletivo

O processo de admissão do Programa de Trainee visa contratar profissionais para iniciarem em 2026.

O processo completo terá duração de seis meses, sendo iniciado em outubro de 2025 e finalizado em março de 2026, quando os aprovados serão admitidos.

Etapas do processo seletivo