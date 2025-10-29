EMPREGOS & NEGÓCIOS
Ferbasa anuncia vagas na Bahia com salários que ultrapassam R$ 9 mil
Inscrições vão até o dia 16 de novembro
Por Iarla Queiroz
A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) anunciou a abertura das inscrições para o seu Programa de Trainee 2026, com vagas que contam com salários de R$ 9.507,19.
A Ferbasa busca jovens profissionais que desejam uma imersão teórica e prática nas áreas de Mineração, Metalurgia, Recursos Florestais e Energia Renovável.
Programa Trainee
Os candidatos aprovados participarão de uma jornada de transformação ao longo de dois anos, durante a qual poderão vivenciar experiências em trilhas de desenvolvimento que ampliam a visão de negócio e fortalecem a capacidade de liderança.
O programa inclui a participação em projetos estratégicos de alto impacto em diferentes áreas, além do estímulo ao desenvolvimento de soluções criativas que promovam eficiência e sustentabilidade, com acompanhamento de líderes experientes atuando como mentores.
Além disso, o programa oferece diversos benefícios para os seus colaboradores.
Quem pode participar?
As inscrições estarão abertas até o dia 16 de novembro e podem ser realizadas no site do programa de trainee da Ferbasa.
As vagas estão disponíveis para graduados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025 nos seguintes cursos:
- Engenharia Metalúrgica
- Engenharia Mecânica
- Engenharia Elétrica
- Engenharia Química
- Engenharia de Produção
- Engenharia Florestal
- Geologia
- Geofísica
Além da formação superior, a vaga exige competências técnicas nas seguintes áreas:
- Noções de gestão de projetos e processos
- Conhecimento em inteligência artificial
- Análise de dados e Power BI
- Noções de indicadores e KPIs
- Inglês intermediário ou avançado
Também é necessário que o candidato tenha disponibilidade para mudanças e viagens, a fim de garantir o cumprimento das demandas da empresa.
Salário e benefícios
O programa de trainee da Ferbasa oferece salário de R$ 9.507,19, além de benefícios que garantem conforto e segurança financeira aos colaboradores.
Benefícios:
- Alimentação e refeitório na empresa
- Assistência médica e odontológica
- Auxílio-moradia para casos específicos
- Transporte fornecido pela Ferbasa
- Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)
- Prêmio de férias
- Previdência privada
- Seguro de vida
- Total Pass
Processo seletivo
O processo de admissão do Programa de Trainee visa contratar profissionais para iniciarem em 2026.
O processo completo terá duração de seis meses, sendo iniciado em outubro de 2025 e finalizado em março de 2026, quando os aprovados serão admitidos.
Etapas do processo seletivo
- Inscrição: outubro a novembro de 2025
- Entrevista de triagem: novembro de 2025
- Avaliação comportamental: dezembro de 2025
- Entrevista com RH e gestores: janeiro e fevereiro de 2026
- Painel final: fevereiro de 2026
- Admissão: março de 2026
