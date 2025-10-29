Menu
EMPREGOS & NEGÓCIOS
EMPREGOS & NEGÓCIOS

Ferbasa anuncia vagas na Bahia com salários que ultrapassam R$ 9 mil

Inscrições vão até o dia 16 de novembro

Iarla Queiroz

Por Iarla Queiroz

29/10/2025 - 15:29 h
Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa)
Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) -

A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) anunciou a abertura das inscrições para o seu Programa de Trainee 2026, com vagas que contam com salários de R$ 9.507,19.

A Ferbasa busca jovens profissionais que desejam uma imersão teórica e prática nas áreas de Mineração, Metalurgia, Recursos Florestais e Energia Renovável.

Programa Trainee

Os candidatos aprovados participarão de uma jornada de transformação ao longo de dois anos, durante a qual poderão vivenciar experiências em trilhas de desenvolvimento que ampliam a visão de negócio e fortalecem a capacidade de liderança.

O programa inclui a participação em projetos estratégicos de alto impacto em diferentes áreas, além do estímulo ao desenvolvimento de soluções criativas que promovam eficiência e sustentabilidade, com acompanhamento de líderes experientes atuando como mentores.

Além disso, o programa oferece diversos benefícios para os seus colaboradores.

Quem pode participar?

As inscrições estarão abertas até o dia 16 de novembro e podem ser realizadas no site do programa de trainee da Ferbasa.

As vagas estão disponíveis para graduados entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025 nos seguintes cursos:

  • Engenharia Metalúrgica
  • Engenharia Mecânica
  • Engenharia Elétrica
  • Engenharia Química
  • Engenharia de Produção
  • Engenharia Florestal
  • Geologia
  • Geofísica

Além da formação superior, a vaga exige competências técnicas nas seguintes áreas:

  • Noções de gestão de projetos e processos
  • Conhecimento em inteligência artificial
  • Análise de dados e Power BI
  • Noções de indicadores e KPIs
  • Inglês intermediário ou avançado

Também é necessário que o candidato tenha disponibilidade para mudanças e viagens, a fim de garantir o cumprimento das demandas da empresa.

Salário e benefícios

O programa de trainee da Ferbasa oferece salário de R$ 9.507,19, além de benefícios que garantem conforto e segurança financeira aos colaboradores.

Benefícios:

  • Alimentação e refeitório na empresa
  • Assistência médica e odontológica
  • Auxílio-moradia para casos específicos
  • Transporte fornecido pela Ferbasa
  • Participação nos Lucros ou Resultados (PLR)
  • Prêmio de férias
  • Previdência privada
  • Seguro de vida
  • Total Pass

Processo seletivo

O processo de admissão do Programa de Trainee visa contratar profissionais para iniciarem em 2026.

O processo completo terá duração de seis meses, sendo iniciado em outubro de 2025 e finalizado em março de 2026, quando os aprovados serão admitidos.

Etapas do processo seletivo

  • Inscrição: outubro a novembro de 2025
  • Entrevista de triagem: novembro de 2025
  • Avaliação comportamental: dezembro de 2025
  • Entrevista com RH e gestores: janeiro e fevereiro de 2026
  • Painel final: fevereiro de 2026
  • Admissão: março de 2026

