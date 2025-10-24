Às vésperas da Black Friday, empresas anunciam vagas em Salvador

São reunidas oportunidades em áreas como vendas, administração e tecnologia - Foto: Divulgação

Com a aproximação de uma das datas mais esperadas pelos consumidores, a Black Friday, pequenas e médias empresas anunciaram diversas vagas de emprego temporária para atender à alta demanda de vendas.

Segundo dados da Sólides, o volume de vagas temporárias abertas em setembro e outubro foi, em média, 81% maior que nos demais meses do ano entre 2022 e 2024, enquanto as posições permanentes também cresceram 17,5%.

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O resultado mostra que as empresas não apenas reforçam suas equipes para o pico de demanda, mas também aproveitam o período para expandir seus quadros de forma duradoura.

As vagas aparecem no Portal de Vagas da Sólides, através do site. São reunidas oportunidades em áreas como vendas, administração e tecnologia, com posições presenciais, remotas e híbridas. Além de vagas temporárias, há espaço para profissionais que buscam recolocação fixa, incluindo vagas afirmativas e diferentes níveis de experiência. Todas as posições podem ser consultadas diretamente na plataforma.

“A Black Friday se tornou um dos períodos mais estratégicos para contratação nas PMEs”, destaca Ricardo Kremer, diretor de Produtos e Tecnologia (CPTO) da Sólides. “O Portal de Vagas conecta profissionais e empresas no momento em que o mercado está mais aquecido, ajudando quem quer trabalhar e quem precisa contratar com agilidade e assertividade.”