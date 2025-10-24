Organização baiana insere mais de 300 jovens no mercado de trabalho

Para 2025, o Bemmaker projeta 730 novos atendimentos, distribuídos entre programas sociais, acesso à leitura e inserção profissional - Foto: Divulgação Bemmaker

O Instituto Bemmaker, organização social fundada na cidade baiana Vitória da Conquista, registrou, no ano passado, um marco histórico em sua jornada: ajudou a incluir produtivamente mais de 300 jovens no mercado de trabalho por meio de programas de estágio, jovem aprendiz e capacitação profissional.

Os dados são do último relatório apresentado pela organização, cujo trabalho, realizado desde 2019 em Vitória da Conquista, levou cerca de 54% dos jovens atendidos a ingressarem em faculdades, enquanto outros 70% passaram a contribuir com a renda familiar e 34% iniciaram sua reserva financeira.

O perfil dos beneficiados reforça o propósito do instituto na luta contra a desigualdade social: 71% se declaram pretos, pardos ou povos originários, 92% estudam em escolas públicas e 90% pertencem a famílias com renda de até dois salários mínimos.

“Nosso papel vai além no Instituto Bemmaker. Queremos desenvolver o potencial transformador das pessoas, oferecendo experiências educativas e profissionais de forma lúdica, inovadora, criativa, humanizada e inclusiva”, diz Aline Mendes, diretora da organização que conta com apoio de parceiros como a Ambev.

A executiva explica que, ao lado da companhia, conseguiu ampliar o impacto das iniciativas sociais do Bemmaker por meio do VOA, programa de voluntariado da Ambev especializado em fortalecer iniciativas de empregabilidade e inclusão produtiva.

“A partir das mentorias e trilhas de conhecimento, conseguimos estruturar o nosso trabalho e estabelecer um guia claro de onde estávamos e onde queríamos chegar, e com um plano de ação pronto para ser executado, o que nos possibilitou ampliar o nosso impacto social no sertão da Bahia”, detalha.

“A parceria com o Instituto Bemmaker é a materialização da nossa intenção de promover diversidade e inclusão social, e os resultados na Bahia comprovam o poder da capacitação ofertada. Seguiremos alavancando iniciativas como esta, com as ferramentas de gestão do VOA, para construir um futuro mais equitativo”, destaca Thayná Nascimento, Gerente de Relações Corporativas da Ambev.

Para 2025, o Bemmaker projeta 730 novos atendimentos, distribuídos entre programas sociais, acesso à leitura e inserção profissional. Nos próximos cinco anos, a expectativa é impactar positivamente mais de três mil jovens em uma agenda alinhada à Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“O que nos encanta no instituto é a metodologia humanizada e inovadora que eles usam para destravar o potencial dos jovens. Essa visão se conecta diretamente ao que acreditamos: o impacto social deve ser feito com e para as pessoas. Por meio do VOA, nosso objetivo é oferecer as ferramentas de gestão para que essa abordagem incrível ganhe escala e sustentabilidade, garantindo que a transformação que eles promovem no sertão da Bahia chegue a cada vez mais pessoas”, explica Laura Aguiar, diretora de Impacto e Relações com a Sociedade da Ambev.