Loja abre 850 vagas temporárias; há oportunidades em 8 cidades baianas

Unidade da Pernambucanas do Salvador Norte Shopping - Foto: Divulgação

Com o aumento de fluxo no varejo nacional promovida por festas de fim de ano, a Pernambucanas, marca varejista 100% nacional com 117 anos de atuação, anunciou a abertura de mais de 850 vagas temporárias em diferentes lojas espalhadas pelo país, inclusive na Bahia.

Na Bahia são 35 vagas voltadas para a função de Assessor de Vendas nas lojas físicas. As atribuições têm foco em atendimento, organização de estoque e reposição de produtos em diferentes setores como Vestuário, Lar e Beleza.

A previsão de início das atividades está marcada para novembro e dezembro.

Na Bahia, as vagas são oferecidas nas seguintes cidades:

Salvador;

Teixeira de Freitas

Alagoinhas

Vitória da Conquista

Santo Antônio de Jesus

Feira de Santana

Porto Seguro

Eunápolis

Quem pode se candidatar

Os interessados já podem se candidatar pela plataforma de recrutamento própria “Vem pra Família”. A companhia destaca que, para essas posições, não é exigida experiência prévia. O perfil desejado inclui Ensino Fundamental completo e ter acima de 18 anos.

Além da remuneração compatível com o mercado, a companhia oferece os benefícios de vale-transporte, seguro de vida, plano de saúde e vale-refeição.

Reforçando seu compromisso com a diversidade, as vagas temporárias também estão abertas para pessoas com mais de 50 anos. A marca acredita no potencial desse grupo etário e nos benefícios gerados a partir da conexão entre as gerações.