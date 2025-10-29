Menu
OPORTUNIDADE

Loja abre 850 vagas temporárias; há oportunidades em 8 cidades baianas

São oferecidas 35 vagas para a Bahia

Carla Melo

Por Carla Melo

29/10/2025 - 9:08 h
Unidade da Pernambucanas do Salvador Norte Shopping
Unidade da Pernambucanas do Salvador Norte Shopping -

Com o aumento de fluxo no varejo nacional promovida por festas de fim de ano, a Pernambucanas, marca varejista 100% nacional com 117 anos de atuação, anunciou a abertura de mais de 850 vagas temporárias em diferentes lojas espalhadas pelo país, inclusive na Bahia.

Na Bahia são 35 vagas voltadas para a função de Assessor de Vendas nas lojas físicas. As atribuições têm foco em atendimento, organização de estoque e reposição de produtos em diferentes setores como Vestuário, Lar e Beleza.

A previsão de início das atividades está marcada para novembro e dezembro.

Na Bahia, as vagas são oferecidas nas seguintes cidades:

  • Salvador;
  • Teixeira de Freitas
  • Alagoinhas
  • Vitória da Conquista
  • Santo Antônio de Jesus
  • Feira de Santana
  • Porto Seguro
  • Eunápolis

Quem pode se candidatar

Os interessados já podem se candidatar pela plataforma de recrutamento própria “Vem pra Família”. A companhia destaca que, para essas posições, não é exigida experiência prévia. O perfil desejado inclui Ensino Fundamental completo e ter acima de 18 anos.

Além da remuneração compatível com o mercado, a companhia oferece os benefícios de vale-transporte, seguro de vida, plano de saúde e vale-refeição.

Reforçando seu compromisso com a diversidade, as vagas temporárias também estão abertas para pessoas com mais de 50 anos. A marca acredita no potencial desse grupo etário e nos benefícios gerados a partir da conexão entre as gerações.

x