Loja abre 850 vagas temporárias; há oportunidades em 8 cidades baianas
São oferecidas 35 vagas para a Bahia
Por Carla Melo
Com o aumento de fluxo no varejo nacional promovida por festas de fim de ano, a Pernambucanas, marca varejista 100% nacional com 117 anos de atuação, anunciou a abertura de mais de 850 vagas temporárias em diferentes lojas espalhadas pelo país, inclusive na Bahia.
Na Bahia são 35 vagas voltadas para a função de Assessor de Vendas nas lojas físicas. As atribuições têm foco em atendimento, organização de estoque e reposição de produtos em diferentes setores como Vestuário, Lar e Beleza.
A previsão de início das atividades está marcada para novembro e dezembro.
Na Bahia, as vagas são oferecidas nas seguintes cidades:
- Salvador;
- Teixeira de Freitas
- Alagoinhas
- Vitória da Conquista
- Santo Antônio de Jesus
- Feira de Santana
- Porto Seguro
- Eunápolis
Quem pode se candidatar
Os interessados já podem se candidatar pela plataforma de recrutamento própria “Vem pra Família”. A companhia destaca que, para essas posições, não é exigida experiência prévia. O perfil desejado inclui Ensino Fundamental completo e ter acima de 18 anos.
Além da remuneração compatível com o mercado, a companhia oferece os benefícios de vale-transporte, seguro de vida, plano de saúde e vale-refeição.
Reforçando seu compromisso com a diversidade, as vagas temporárias também estão abertas para pessoas com mais de 50 anos. A marca acredita no potencial desse grupo etário e nos benefícios gerados a partir da conexão entre as gerações.
