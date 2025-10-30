Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Rede de restaurantes abre mais de 200 vagas de emprego em Salvador

As inscrições estão abertas e seguem até o preenchimento das vagas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

30/10/2025 - 7:04 h | Atualizada em 30/10/2025 - 7:55
Restaurante Miss Koh
Restaurante Miss Koh -

O Grupo D&M, responsável por redes conhecidas como Lotti, Miss Koh e Tokai, está com mais de 200 oportunidades de emprego abertas para atuação em Salvador neste fim de ano. As inscrições já estão disponíveis e seguem até o preenchimento total das vagas.

Os interessados podem se candidatar por meio do banco de dados da empresa ou pelo WhatsApp (71) 9741-0474.

Tudo sobre Salvador em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Cargos disponíveis

As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo:

  • Gerente e subgerente
  • Maitre
  • Garçom e cumim
  • Cozinheiro e sushiman
  • Recepcionista
  • Auxiliar de cozinha
  • Estoquista
  • Barman
  • Confeiteiro
  • Pizzaiolo
  • Estágios para Administração, Gastronomia, Marketing e nível médio

Leia Também:

Tribunal de Justiça abre concurso com 360 vagas e salários que ultrapassam R$ 10 mil
Ferbasa anuncia vagas na Bahia com salários que ultrapassam R$ 9 mil
Loja abre 850 vagas temporárias; há oportunidades em 8 cidades baianas

Além das oportunidades gerais, o grupo também disponibiliza vagas afirmativas exclusivas para mulheres, pessoas com deficiência (PCD) e jovens aprendizes.

Os postos de trabalho contam com diferentes escalas de atuação, como 12x36 e 6x1, e exigem experiência prévia ou estágio na área correspondente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

emprego Oportunidades de emprego trabalho Vagas de Emprego

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Restaurante Miss Koh
Play

Vídeo: foragido por tráfico de drogas é preso no Rio Vermelho

Restaurante Miss Koh
Play

Corrida Colorida do Martagão reúne mais de 4,7 mil pessoas em Salvador

Restaurante Miss Koh
Play

Três pessoas morrem e oito ficam feridas após laje desabar em Salvador

Restaurante Miss Koh
Play

“Graças a Deus encontrada”: esposo de nutricionista comemora desfecho

x