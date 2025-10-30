OPORTUNIDADE
Rede de restaurantes abre mais de 200 vagas de emprego em Salvador
As inscrições estão abertas e seguem até o preenchimento das vagas
Por Victoria Isabel
O Grupo D&M, responsável por redes conhecidas como Lotti, Miss Koh e Tokai, está com mais de 200 oportunidades de emprego abertas para atuação em Salvador neste fim de ano. As inscrições já estão disponíveis e seguem até o preenchimento total das vagas.
Os interessados podem se candidatar por meio do banco de dados da empresa ou pelo WhatsApp (71) 9741-0474.
Cargos disponíveis
As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo:
- Gerente e subgerente
- Maitre
- Garçom e cumim
- Cozinheiro e sushiman
- Recepcionista
- Auxiliar de cozinha
- Estoquista
- Barman
- Confeiteiro
- Pizzaiolo
- Estágios para Administração, Gastronomia, Marketing e nível médio
Além das oportunidades gerais, o grupo também disponibiliza vagas afirmativas exclusivas para mulheres, pessoas com deficiência (PCD) e jovens aprendizes.
Os postos de trabalho contam com diferentes escalas de atuação, como 12x36 e 6x1, e exigem experiência prévia ou estágio na área correspondente.
