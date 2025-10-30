Rede de restaurantes abre mais de 200 vagas de emprego em Salvador

Restaurante Miss Koh - Foto: Divulgação

O Grupo D&M, responsável por redes conhecidas como Lotti, Miss Koh e Tokai, está com mais de 200 oportunidades de emprego abertas para atuação em Salvador neste fim de ano. As inscrições já estão disponíveis e seguem até o preenchimento total das vagas.

Os interessados podem se candidatar por meio do banco de dados da empresa ou pelo WhatsApp (71) 9741-0474.

Cargos disponíveis

As vagas contemplam diferentes áreas e níveis de experiência, incluindo:

Gerente e subgerente

Maitre

Garçom e cumim

Cozinheiro e sushiman

Recepcionista

Auxiliar de cozinha

Estoquista

Barman

Confeiteiro

Pizzaiolo

Estágios para Administração, Gastronomia, Marketing e nível médio

Além das oportunidades gerais, o grupo também disponibiliza vagas afirmativas exclusivas para mulheres, pessoas com deficiência (PCD) e jovens aprendizes.

Os postos de trabalho contam com diferentes escalas de atuação, como 12x36 e 6x1, e exigem experiência prévia ou estágio na área correspondente.