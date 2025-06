Do futuro! Conheça as nove carreiras que devem dominar o mercado de trabalho

Especialistas em Inteligência Artificial devem se destacar no mercado de trabalho - Foto: Freepik

Diante do avanço da Inteligência Artificial, o mercado de trabalho também acompanha as mudanças tecnológicas e sustentáveis globais. Carreiras promissoras, moldadas pela IA, surgem com a promessa de alavancar a digitalização e, ao mesmo tempo, com o compromisso com o meio ambiente (confira abaixo a lista completa das nove carreiras que devem dominar o mercado de trabalho).

Profissões ligadas a tecnologia, como engenheiros de aprendizado de máquina e especialistas em cibersegurança, são hoje os os protagonistas dessa revolução. Junto a isso, cresce o espaço para cuidadores, psicólogos e inovadores em biotecnologia, um campo que une ciência e tecnologia para personalizar tratamentos e melhorar vidas. Engenheiros e técnicos em energia solar, eólica e outras fontes limpas também devem ganhar destaque.

Investir em soluções sustentável e infraestrutura moderna na construção civil também acompanha essa transformação. Paralelamente, a educação, especialmente a digital, se destaca como um vetor essencial para preparar profissionais que se reinventam constantemente.

Veja as 9 carreiras que devem se destacar no futuro

Especialistas em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina

Profissionais que desenvolvem e gerenciam sistemas inteligentes, fundamentais para automação e inovação tecnológica;

Desenvolvedores de Software e Aplicativos

Responsáveis por criar soluções digitais para diversos setores, com alta demanda devido à digitalização crescente;

Especialistas em Cibersegurança

Essenciais para proteger dados e sistemas contra ameaças digitais, dado o aumento exponencial de ataques cibernéticos;

Engenheiros e Técnicos em Energias Renováveis

Atuam na implementação e manutenção de tecnologias sustentáveis, como solar e eólica, alinhados às metas globais de redução de carbono;

Profissionais da Saúde e Biotecnologia

Incluem desde médicos e enfermeiros até pesquisadores em biotecnologia, impulsionados pelo envelhecimento populacional e avanços médicos;

Especialistas em Análise e Gestão de Dados

Profissionais que interpretam grandes volumes de dados para apoiar decisões estratégicas nas empresas;

Engenheiros de Infraestrutura Sustentável e Construção Civil

Focados em projetos que incorporam práticas sustentáveis e tecnologias inovadoras para o desenvolvimento urbano;

Educadores e Especialistas em Ensino Digital

Com a expansão do ensino à distância e a necessidade de requalificação profissional, esses profissionais ganham relevância;

Profissionais de Marketing Digital e Crescimento (Growth Marketing)

Combinam habilidades de análise de dados e estratégias digitais para impulsionar o crescimento de negócios.