HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS
ALTA DEMANDA

Em alta! 5 profissões que pagam R$ 15 mil sem necessidade de diploma

Entre as carreiras mais promissoras está a de técnico em petróleo e gás

Carla Melo

Por Carla Melo

14/11/2025 - 9:08 h
Entre o setor que também é crescente está o de mecânica
A demanda em alguns setores do mercado de trabalho desponta que não é somente com um curso superior que é possível ganhar uma remuneração de 2 dígitos. Profissões técnicas também ganham destaques por seu alto crescimento e por um salário que pode chegar a até R$ 15 mil.

A combinação entre escassez de mão de obra qualificada e alta demanda tem colocado esses profissionais na linha de frente da economia. Entre as carreiras mais promissoras está a de técnico em petróleo e gás.

Veja a lista completa de profissões que têm se destacado no mercado de trabalho:

Técnico em petróleo e gás

Essa profissão está à frente em plataformas offshore ou refinarias. Geralmente lidam com operações críticas e recebem adicionais por periculosidade, confinamento e regime de embarque. Com experiência e certificações, a remuneração pode ultrapassar R$ 15 mil por mês.

Técnicos de automação industrial

A automação industrial também desponta como uma das áreas mais aquecidas diante da digitalização das fábricas e o avanço da chamada Indústria 4.0. Técnicos especializados em controladores lógicos programáveis (CLPs), redes industriais e robótica estão entre os cargos que podem superar o pagamento de R$ 10 mil, com o nível de especialização.

Técnico em manutenção de aeronaves

No setor aeroespacial, técnicos em manutenção de aeronaves ocupam cargos estratégicos e podem chegar ao salário de R$ 10 mil. Profissionais ligados ao setor aeroespacial são destaques diante da complexidade dos sistemas e a responsabilidade pela segurança de voo, especialmente em companhias comerciais e instituições militares, onde licenças e certificações pesam positivamente na remuneração.

Técnico de monitoramento em celulose e papel

Outro campo em expansão é o setor de celulose e papel, que oferece vagas para técnicos responsáveis por monitorar processos contínuos em grandes plantas industriais. Os salários podem chegar a R$ 12 mil, sobretudo em períodos de paradas de manutenção ou projetos específicos.

Técnico em mecânica

Por fim, a mecânica, que combina conhecimentos de mecânica, eletrônica e informática, tem se consolidado como uma das formações mais requisitadas da indústria de ponta. Profissionais capazes de integrar sistemas complexos e resolver falhas críticas são amplamente disputados, com remunerações acima dos R$ 10 mil.

x