Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EMPREGOS & NEGÓCIOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Salário de R$ 7.5 mil: programa de trainee encerra inscrições amanhã

Pode se candidatar quem concluiu a graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

12/11/2025 - 15:48 h
Larissa Justo, engenheira ambiental que ingressou na Bracell pelo programa de trainee em 2020
Larissa Justo, engenheira ambiental que ingressou na Bracell pelo programa de trainee em 2020 -

As inscrições para o programa de trainee 2026 da Bracell e MS Florestal encerram-se nesta quinta-feira, 13 de novembro. A remuneração oferecida é de R$ 7.500,00.

Leia Também:

Gol abre mais de 150 vagas de emprego na Bahia e em outros estados
Instituto oferece 630 vagas de estágio e emprego em cidades da Bahia
CCR Metrô Bahia oferece vagas de estágio e emprego

Os selecionados poderão passar por diversas áreas das empresas nos estados da Bahia, nas unidades de Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana e Entre Rios; Pernambuco (Pombos); São Paulo (São Paulo, Lençóis Paulista e Santos); e Mato Grosso do Sul (Água Clara e Bataguassu).

Tudo sobre Empregos & Negócios em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Marcela Fagundes Pereira, gerente sênior de Recursos Humanos da Bracell, explica que, nesta edição, os selecionados farão rodízio por diferentes setores dentro de suas áreas ou unidades.

“Queremos que nossos trainees tenham conhecimento mais abrangente e completo das operações e negócios da Bracell. Portanto, durante o programa, eles poderão conhecer áreas correlatas à sua área de atuação inicial, ampliando a visão do negócio e fortalecendo seu desenvolvimento”, pontua.

A primeira etapa do processo seletivo será online e as demais poderão ser presenciais, dependendo da fase. A seleção inclui, entre outras exigências, testes de aptidão e de inglês (nível avançado), dinâmica de grupo, entrevista individual e, finalmente, a contratação. O início das atividades está previsto para março de 2026.

Com duração de 24 meses, o Programa de Trainee está aberto a novos talentos de todos os cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas de exatas e humanas. Os aprovados terão acesso a uma série de benefícios, incluindo participação nos lucros, seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-alimentação e plano de previdência privada.

De acordo com a gerente sênior, a Bracell identificou crescimento anual do número de universitários interessados em ingressar nas operações. “No ano passado, tivemos mais de 20 mil inscritos, número 16% maior que a quantidade de candidatos de 2024.

Esse aumento mostra que a companhia é reconhecida por oferecer o desenvolvimento profissional às suas equipes e pelo compromisso com o meio ambiente”, finaliza.

Pode se candidatar quem concluiu a graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025. Os interessados devem se inscrever no site oficial.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

emprego processo seletivo Trainee Bracell

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Larissa Justo, engenheira ambiental que ingressou na Bracell pelo programa de trainee em 2020
Play

Programa Acredita busca facilitar empreendedorismo no país

Larissa Justo, engenheira ambiental que ingressou na Bracell pelo programa de trainee em 2020
Play

Empreendedoras negras revelam novos olhares sobre a beleza feminina

Larissa Justo, engenheira ambiental que ingressou na Bracell pelo programa de trainee em 2020
Play

Feira reúne pequenos negócios das cadeias produtivas do estado

Larissa Justo, engenheira ambiental que ingressou na Bracell pelo programa de trainee em 2020
Play

“Teremos um período de incerteza na aplicação das novas regras”, diz juiz

x