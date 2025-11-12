Salário de R$ 7.5 mil: programa de trainee encerra inscrições amanhã

Larissa Justo, engenheira ambiental que ingressou na Bracell pelo programa de trainee em 2020 - Foto: Divulgação Bracell

As inscrições para o programa de trainee 2026 da Bracell e MS Florestal encerram-se nesta quinta-feira, 13 de novembro. A remuneração oferecida é de R$ 7.500,00.

Os selecionados poderão passar por diversas áreas das empresas nos estados da Bahia, nas unidades de Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana e Entre Rios; Pernambuco (Pombos); São Paulo (São Paulo, Lençóis Paulista e Santos); e Mato Grosso do Sul (Água Clara e Bataguassu).

Marcela Fagundes Pereira, gerente sênior de Recursos Humanos da Bracell, explica que, nesta edição, os selecionados farão rodízio por diferentes setores dentro de suas áreas ou unidades.

“Queremos que nossos trainees tenham conhecimento mais abrangente e completo das operações e negócios da Bracell. Portanto, durante o programa, eles poderão conhecer áreas correlatas à sua área de atuação inicial, ampliando a visão do negócio e fortalecendo seu desenvolvimento”, pontua.

A primeira etapa do processo seletivo será online e as demais poderão ser presenciais, dependendo da fase. A seleção inclui, entre outras exigências, testes de aptidão e de inglês (nível avançado), dinâmica de grupo, entrevista individual e, finalmente, a contratação. O início das atividades está previsto para março de 2026.

Com duração de 24 meses, o Programa de Trainee está aberto a novos talentos de todos os cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas de exatas e humanas. Os aprovados terão acesso a uma série de benefícios, incluindo participação nos lucros, seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-alimentação e plano de previdência privada.

De acordo com a gerente sênior, a Bracell identificou crescimento anual do número de universitários interessados em ingressar nas operações. “No ano passado, tivemos mais de 20 mil inscritos, número 16% maior que a quantidade de candidatos de 2024.

Esse aumento mostra que a companhia é reconhecida por oferecer o desenvolvimento profissional às suas equipes e pelo compromisso com o meio ambiente”, finaliza.

Pode se candidatar quem concluiu a graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2025. Os interessados devem se inscrever no site oficial.