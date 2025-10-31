CCR Metrô Bahia oferece vagas de estágio e emprego

Vagas são para as áreas de manutenção - Foto: Divulgação | Metrô Bahia

Para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho em Salvador deve aproveitar as vagas oferecidas pela CCR Metrô Bahia. As vagas são de estágio em Manutenção Via Permanente e emprego de Técnico em Manutenção de Equipamentos Fixos. As inscrições devem ser feitas pelo site da concessionária através da aba "Trabalhe Conosco".

Para quem quiser concorrer à vaga de Técnico em Manutenção as inscrições estão abertas até 10 de novembro. O cargo exige ensino técnico nas áreas mecânica, mecatrônica, elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, além de experiência com sistema rádio TETRA e sistemas de telecomunicações. Os candidatos também precisam ter disponibilidade de horário para atuar por escalas diurnas ou noturnas.

Já quem deseja ocupar a vaga de estágio em Manutenção Via Permanente tem até a próxima segunda-feira, 3, para realizar a inscrição. É preciso estar cursando a partir do 5º semestre do ensino superior em Engenharia Civil ou Engenharia Mecânica, ter conhecimento intermediário em Excel e interesse em atuar na área de infraestrutura e manutenção ferroviária são os pré-requisitos para quem deseja concorrer à vaga.

Os selecionados vão receber assistência médica e odontológica, seguro de vida, vale-refeição e/ou alimentação, folga no dia do aniversário, Wellhub, política de flexibilidade na jornada de trabalho, entre outros.

