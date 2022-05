Feira reúne pequenos negócios das cadeias produtivas do estado

Está sendo realizada hoje a abertura oficial da primeira edição da Bahia Expo & Negócios, no Centro de Convenções de Salvador. Feito pelo Sebrae em parceria com o Senac, o evento gratuito segue até domingo, 1º, e vai reunir pequenos negócios das maiores cadeias produtivas do estado contemplando os segmentos de alimentos, bebidas, moda, cosméticos, beleza e artesanato

A Bahia Expo & Negócios conta com o patrocínio da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) e da Bahiagás e apoio da Prefeitura de Salvador e da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb).

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), o gerente regional do Sebrae em Salvador, Rogério Teixeira, falou sobre a feira.

Assista à entrevista na íntegra:

A Tarde FM