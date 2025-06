Neoenergia oferece oportunidades profissionais para inscritos no CadÚnico

Os cursos e oportunidades estão sendo ofertadas nas regiões atendidas pelas cinco distribuidoras da Neoenergia - Foto: Reprodução | Neoenergia

A Neoenergia está oferecendo formação gratuita e vagas de emprego para pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). A parceria com o Programa Acredita no Primeiro Passo, do Governo Federal, tem objetivo de promover a inclusão socioeconômica e gerar oportunidades de emprego e qualificação profissional.

Os cursos e oportunidades estão sendo ofertadas nas regiões atendidas pelas cinco distribuidoras da Neoenergia, entre elas, a Bahia. No estado, estão sendo ofertadas vagas para a Escola de Eletricistas da Neoenergia, que oferece formação técnica gratuita para atuar no setor de energia elétrica.

A iniciativa, que é realizada em parceria com o Senai, promove a inserção de mulheres no setor elétrico, com turmas exclusivas voltadas para o público feminino. A escola já formou mais de mil mulheres, sendo que cerca de 70% foram contratadas pela empresa após o curso.

Além da Bahia, a Neoenergia também está em Brasília (DF), Cosern (RN), Elektro (SP e MS) e Pernambuco (PE).

O que é o Programa Acredita no Primeiro Passo?

Criado pelo Governo Federal, o Programa Acredita no Primeiro Passo busca ampliar as oportunidades de qualificação profissional, empregabilidade e empreendedorismo para a população em vulnerabilidade social. Segundo o MDS, mais de 93 milhões de brasileiros estão inscritos no CadÚnico – ferramenta que reúne informações sobre famílias de baixa renda para acesso a programas sociais.

O programa é especialmente voltado para jovens, mulheres, pessoas com deficiência, negros, indígenas, ribeirinhos e populações tradicionais. A iniciativa visa garantir mais acesso à renda, dignidade e capacitação profissional.

