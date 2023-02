Sebrae lança evento internacional com foco no setor de petróleo e gás

De 24 a 26 de maio, Salvador recebe a primeira edição da Bahia Oil & Gas Energy 2023, encontro internacional com foco no setor de petróleo e gás, no Centro de Convenções. O lançamento, ocorrido na noite de segunda-feira, 27, destacou a história do petróleo e gás no Brasil e na Bahia e abordou a importância do setor energético para o estado e para o desenvolvimento do país, além de trazer as principais novidades sobre o evento internacional.

Realizado pelo Polo Onshore do Sebrae e pela PetroNor, a Bahia Oil & Gas Energy 2023 tem a expectativa de receber dois mil participantes por dia. A edição de 2023 é composta por conferência técnica, feira de negócios, arena de inovação, arena ESG, encontros de negócios (PetroSupply Meeting) e visitas a campo.

O superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, destacou a importância do papel da instituição na criação de um ambiente favorável para o setor, no contexto do encadeamento produtivo das micro e pequenas empresas.

“É preciso fortalecer o ambiente de negócios dessas empresas, contando com a compreensão do poder público dos municípios, dos estados, da União, no sentido de evitar burocracia e amarras. Nesses próximos 50 anos, é fundamental o trabalho do Sebrae com as empresas e sobretudo na criação desse ambiente favorável onde elas possam efetivamente desenvolver a sua atividade e prosperar”, afirmou.

Também estiveram presentes no lançamento o secretário executivo da Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo (ABPIP), Anabal Santos, e o coordenador do Comitê de Petróleo e Gás do Estado da Bahia, Eduardo Rappel. Além dos gestores do Sebrae de outros seis estados que compõem o Polo de O&G Onshore do Sebrae: Alagoas, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Rio Grande do Norte e Sergipe.