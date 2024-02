Simm oferece 69 vagas para esta quarta-feira | A TARDE

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 69 vagas de emprego em Salvador para esta quarta-feira, 21. Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h30.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento.

No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

VAGAS:

Operador de caixa

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Itapuã ou região.

Salário: R$1.511,00 + benefícios

Vagas: 4

Chapista de veículos

Requisitos: Ensino fundamental, seis meses de experiência, vaga zoneada para moradores de Lauro de Freitas ou região.

Salário: R$2.000,00 + benefícios

Vagas: 1

Educador social

Requisitos: Ensino superior cursando Pedagogia, Artes, Música, Teatro ou áreas afins, sem experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Consultor de vendas (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, conhecimento em pacote Office, habilidade com redes sociais, experiência ou vivência na área de rastreamento e seguros será um diferencial.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Ajudante de açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Funileiro de chapa inox e galvanizada

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Motorista entregador

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B.

Salário: R$1.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Representante comercial autônomo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B, carro, experiência na área de fotovoltaico.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Vendedor interno

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, CNH B, experiência na área de fotovoltaico.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 5

Repositor de mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Fiscal de loja

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar de cozinha (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, habilidade no preparo de doces.

Salário: R$1.320,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar mecânico de máquinas pesadas

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, conhecimento em manutenção de ar condicionado de máquinas pesadas (retroescavadeira e escavadeira).

Salário: R$1.780,00 + benefícios

Vagas: 1

Estoquista de autopeças

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em estoque de auto peças.

Salário: R$1.520,00 + benefícios

Vagas: 1

Atendente de balcão de autopeças

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento em vendas de auto peças.

Salário: R$1.520,00 + benefícios

Vagas: 2

Auxiliar administrativo (vaga para Jovem Aprendiz)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, faixa etária de 18 a 21 anos, conhecimento em pacote Office, disponibilidade para trabalhar em Camaçari.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Serralheiro de ferro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência em eletrodo, TIG e MIG, curso na área.

Observações: Vaga zoneada para alguns bairros.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

Vagas: 2

Gerente de loja

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência com veículos leves e pesados.

Salário: R$1.500,00 + benefícios

Vagas: 1

Auxiliar administrativo (vaga de estágio)

Requisitos: Ensino médio incompleto (cursando 1º ou 2º ano), sem experiência, disponibilidade no turno matutino.

Salário: Bolsa no valor de R$675,00 + benefícios

Vagas: 1

Costureira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência com máquina reta e overloock.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Pasteleiro de restaurante

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, disponibilidade de horário, disponibilidade para trabalhar na Pituba.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Agente de crédito

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, atuação com crédito consignado.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 2

Alinhador de direção

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, conhecimento com balanceamento, fácil acesso à Pituba.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Açougueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.556,33 + benefícios

Vagas: 1

Cozinheira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 1

Vendedor arte finalista

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com vendas, CorelDRAW, Photoshop e arte final.

Salário: R$1.477,00 + benefícios

Vagas: 1

Peixeiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, com ou sem experiência, disponibilidade para trabalhar em Itinga.

Salário: R$1.600,00 + benefício

Vagas: 1

Recepcionista de hotel

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, vaga zoneada para moradores da região da Suburbana, Calçada ou Cidade Baixa.

Salário: R$1.412,00 + benefícios

Vagas: 1

Mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, CNH B definitiva, experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Auxiliar de mecânico de veículos

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência com suspensão, injeção eletrônica, revisão e troca de óleo.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Mecânico de veículos pesados

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência com parte hidráulica de caminhões, CNH D ou E.

Salário: R$2.348,47 + benefícios

Vagas: 2

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 3

Empacotador (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, disponibilidade para trabalhar em fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

Vagas: 12