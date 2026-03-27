iBEM encerra edição com marca de 1.200 visitantes e retorno garantido

Salvador foi palco fixo da maior feira de mercado de energia do Brasil - Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

Após três dias de intensas atividades no Centro de Convenções, a segunda edição do iBEM (The International Meeting on Brazil’s Energy Market) chegou ao fim nesta quinta-feira, 26. O evento se despede deixando um saldo positivo para a economia baiana e reforçando o papel do Brasil como líder em transição energética, tecnologia e integração de sistemas.



O último dia começou cedo, às 7h30, com visitas técnicas estratégicas por toda a Região Metropolitana de Salvador. Participantes puderam conhecer de perto a realidade operacional de gigantes do setor, como a planta de biogás da Termoverde (Solví), a fábrica de torres eólicas da Windar, e a planta piloto de Hidrogênio Verde (H2V) no SENAI CIMATEC Park.

Tudo sobre Energia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nas plenárias da tarde, o foco recaiu sobre o armazenamento de energia e a eficiência energética. Um dos destaques foi o painel sobre o potencial do subsolo para estocar energia, tema detalhado pelo professor da UFRB, Roberto Câmara.

Um dos debates mais relevantes do último dia focou no armazenamento de energia em larga escala, essencial para dar estabilidade às matrizes eólica e solar. O professor de engenharia de energia da UFRB, Roberto Câmara, explicou que o caminho para viabilizar essa tecnologia pode estar literalmente abaixo de nossos pés.

De acordo com o professor, armazenar energia em larga escala envolve o uso de estruturas geológicas. "Existem algumas estruturas que podemos utilizar como meio armazenador. Temos, por exemplo, as cavernas salinas, onde se faz a mineração de sal-gema, construídas especialmente para isso. Também há espaços vazios em minerações exauridas, galerias, realces ou locais onde o minério já foi retirado, e os reservatórios de petróleo já explorados, onde restam vazios após a retirada do óleo e do gás", detalhou Câmara.

Ele revelou ainda que a UFRB já lidera pesquisas nessa área: "Atualmente, temos um projeto estudando esse assunto e, neste ano, estou realizando um pós-doutorado junto a uma mineradora na Bahia para estudar o armazenamento de ar comprimido ou bombeio hidráulico reversível em uma galeria subterrânea exaurida".

Marco para a Bahia: Atlas de Bioenergia

Um dos momentos mais marcantes do iBEM26 foi a apresentação do Atlas de Bioenergia da Bahia, na quarta-feira, 25, e a assinatura do decreto do PROTENER pelo governador Jerônimo Rodrigues. Desenvolvido em parceria com instituições de pesquisa, o estudo vai orientar políticas públicas e impulsionar investimentos em biogás e biometano.

O Atlas identifica regiões com maior vocação para a produção de biomassa, como o Oeste baiano, impulsionado pela atividade agrícola, e o Extremo Sul, com potencial associado à indústria de celulose. O estudo também incorpora novas culturas, como a macaúba e o agave, ampliando as possibilidades de diversificação da matriz energética.

“Com o Atlas, passamos a contar com um mapeamento detalhado do potencial energético por território, o que traz mais segurança para investidores e contribui para o desenvolvimento do estado”, afirmou o governador.



Saldo positivo e futuro garantido

Para a organização do evento, o sentimento é de dever cumprido. Nicolás Honorato, diretor da Austral e idealizador do iBEM, celebrou o crescimento da feira. Ele afirmou que iBEM superou a marca de 1.200 visitantes e confirmou que o evento continuará acontecendo em Salvador de forma garantida até, pelo menos, 2031, sempre com a expectativa de envolver cada vez mais interessados.

"Foram três dias de muitas palestras, debates, entrevistas e apresentações de especialistas e autoridades que trabalham com o setor de energia. Tivemos oito arenas em paralelo e mais de 300 palestrantes vindos do Brasil e do exterior falando sobre segurança energética sob os ângulos da inovação, tecnologia, parte social, ambiental, regulamentação e técnica", disse.

"Tivemos a visita do governador do Estado da Bahia ontem, o que foi muito marcante para nós. Esperamos que ele continue apostando no evento. O iBEM vai continuar acontecendo em Salvador, sempre, pelo menos até 2031, que já temos reservado e garantido, sempre com a expectativa de crescimento", finalizou.