Academia inaugurada por Lucas Lucco fecha as portas em Salvador

Uma unidade da rede Skyfit Academia inaugurada pelo cantor Lucas Lucco em Salvador, fechou as portas na terça-feira, 6, deixando os clientes de queixo caído e sem a possibilidade de manter o shape em dia.

>> Lucas Lucco fatura R$ 70 milhões com franquia de academia

A Coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, descobriu que a Skyfit Academia Salvador, situada na Avenida Vasco da Gama, no estacionamento de um famoso supermercado, foi interditada por falta de documentação do locador.

Em conversa com uma fonte da unidade, nossa reportagem foi informada que a academia foi lacrada após receber a visita de agentes da Conselho Regional de Educação Física da 13ª Região - CREF13/BA no início da tarde de terça-feira, 6. A fonte ainda informou que a unidade ficará fechada até que a documentação seja regularizada.

Lucas Lucco rompe sociedade

À nossa coluna, a equipe do cantor Lucas Lucco informou que o artista não faz mais parte do quadro societário da empresa e não informou o motivo pelo qual a sociedade foi encerrada.



Academia não possuía registro no Conselho Regional de Educação Física

Nossa equipe entrou em contato com a assessoria de imprensa do CREF13/BA para saber detalhes da interdição da academia inaugurada pelo artista. Em nota, o presidente do Conselho, Rogerio Moura, informou que o estabelecimento foi interditado por não possuir registro de Pessoa Jurídica (PJ) no Conselho Regional de Educação Física da Bahia.



Além da falta de registro da academia que tinha como sócio Lucas Lucco, os agentes ainda encontraram no local uma estagiária sem contrato de estágio. Ainda conforme o conselho, a unidade já havia sido fiscalizada no ano passado e alertada sobre o prazo de regularização, mesmo assim continuou sem apresentar a documentação.

Nossa reportagem não conseguiu localizar o responsável pela Skyfit Academia Salvador.

