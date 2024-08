Lucas Lucco fatura R$ 70 milhões com franquia de academia interditada em Salvador

Cantor é sócio da rede de franquias SkyFit - Foto: SkyFit | Divulgação

Lucas Lucco não teve uma boa notícia esta semana e teve uma unidade da sua franquia de academias interditada em Salvador. O que muitos não sabem é que a SkyFit, franquia inaugurada pelo cantor, tem um faturamento alto, que alcançou a marca de R$ 70 milhões em 2023

A Skyfit foi lançada durante a pandemia possui 83 unidades abertas e 120 vendidas, com a expectativa de terminar o ano com 250 unidades e alcançar um faturamento de R$ 150 milhões.

Segundo Lucas Lucco, sua intenção era lançar um negócio que refletisse seu estilo de vida. "Sempre gostei de atividade física, eu faço musculação desde os 13 anos. Eu queria investir em algum empreendimento que tivesse a ver com o meu estilo de vida, sabia que seria algo relacionado ao nicho fitness", diz o empresário.

No entanto, na última terça-feira, 6, a SkyFit enfrentou desafios quando uma unidade da franquia em Salvador foi interditada por problemas de documentação e registro. A interdição ocorreu devido à falta de registro de Pessoa Jurídica (PJ) e à presença de uma estagiária sem contrato de estágio, questões que haviam sido alertadas pelo CREF13/BA no ano passado.

De acordo com a Coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, a unidade ficará fechada até que a documentação seja regularizada