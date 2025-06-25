Menu
ENTRETENIMENTO

Alexandre Pato se oferece para custear translado do corpo de Juliana

Jogador procurou a família da dançarina, que morreu após queda de 600 metros na Indonésia

Redação

Por Redação

25/06/2025 - 16:27 h
Alexandre Pato se oferece para custear repatriação do corpo de Juliana
Alexandre Pato se oferece para custear repatriação do corpo de Juliana -

A trágica morte da dançarina Juliana Marins, de Niterói (RJ), na Indonésia, mobilizou internautas e sensibilizou até figuras públicas. Um deles foi o jogador Alexandre Pato, que se prontificou a ajudar financeiramente a família no processo de repatriação do corpo da jovem.

Juliana caiu de uma altura de mais de 600 metros no Monte Rinjani, um dos pontos turísticos mais famosos do país asiático, durante uma trilha. A morte foi confirmada na terça-feira, 24, e o corpo foi recuperado na manhã de quarta-feira, 25, após mais de sete horas de resgate, segundo a Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia (Basarnas).

Leia Também:

Família de Juliana Marins buscará justiça após morte de jovem
Família confirma morte de Juliana Marins na Indonésia

De acordo com a página “Alfinetei”, Pato entrou em contato direto com a família de Juliana, oferecendo-se para arcar com todos os custos da repatriação.

O gesto de solidariedade do atleta foi amplamente elogiado nas redes sociais, com mensagens que destacam o acolhimento do povo brasileiro. “O tipo de pessoa que a mídia deveria dar visibilidade de verdade”, escreveu uma internauta. “Que Deus abençoe grandemente o Pato e toda a sua família”, comentou outra.

Juliana Marins era conhecida por sua alegria e entusiasmo, especialmente no cenário da dança e das redes sociais, onde somava seguidores fiéis.

